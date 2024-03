GRUNNSETNINGER for reiselivsutvikling i harmoni med menneske og natur.

Disse ti punktene for reiselivsutvikling ble utarbeidet av en arbeidsgruppe i Berlin i 1989, og er aktuell også i dag:

Vi (lokalsamfunnet) trenger reiselivet for økonomien vår: Det skaffer arbeidsplasser og inntekt. Vi vet likevel at reiselivet også er en fare for vår kultur og natur. Vi ønsker derfor å overvåke og styre utviklingen, slik at vårt land/vår kommune kan bevare levende natur, samfunn og næringer.

Beslutningsprosessen i reiselivsutviklingen må være uavhengig. Med dette mener vi at lokalbefolkningen må bestemme over og delta i alt som har med utviklingen av deres hjemsted å gjøre: En reiselivsutvikling fra, for og under medvirkning av lokalbefolkningen. Vi legger til rette for ulike former for deltakelse i beslutningsprosesser, og tar hensyn til minoritetenes interesser.

Den reiselivsutviklingen vi ønsker å fremme er økonomisk produktiv, sosialt ansvarsfull og naturbevisst. Vi er innstilt på å stanse en videre utvikling dersom den fører til uakseptable påkjenninger for befolkning og natur. Vi ønsker å unngå de fallgruver som økonomiske tvangssituasjoner kan være.

Vi fastlegger reiselivsutviklingens mål i vårt område på en bindende måte og begrenser utviklingen til det som er ønskelig, ikke det som er gjennomførbart. Vi holder fast ved denne politikken og er innstilt på å finne oss i de flaskehalser som muligens kan bli politikkens konsekvens.

Vi vil beholde kontrollen over vårt areal. Vi går inn for en aktiv planleggings- og arealbrukspolitikk. Vi begrenser byggevirksomheten ved hjelp av en omhyggelig overveiet soneinndeling. Vi nekter å selge areal til utenbygds boene. Vi støtter og fremmer bruk av allerede eksisterende bygg og kommunale anlegg.

Vår politikk for kommunale bygg og anlegg er restriktiv. Vi er derfor tilbakeholdende med utbygging av de eksisterende bygg og anlegg (spesielt veier, parkeringsplasser, flyplasser, vannforsyning og renseanlegg) og turisttransportanlegg (taubaner og skiheiser). Vi holder oss nøye til de fastlagte utviklingsmål.

Vi vil ta vare på natur og landskap på en virkningsfull måte. I tillegg til forsiktig arealplanlegging og tilbakeholdende kommunal byggevirksomhet oppretter vi store verneområder for natur. Vi sørger for at natur- og miljøvernmyndigheter og forbund kan delta i all planleggings- og byggingsaktivitet.

Vi vil motstå faren for ensidig næringsutvikling og overavhengighet av turistmarkedet. Vi går inn for styrking av jordbruk og småbedrifter og for deres samarbeid med reiselivet. Vi strever for en kvalitetsmessig forbedring av arbeidsplassene i reiselivsnæringen. Vi slutter aldri å etterlyse sysselsettingsmuligheter utenfor reiselivet.

Ett av våre prinsipper i reiselivsutviklingen er hensyn og støtte til særpreget i fri natur og lokal kultur. Vi forventer at våre gjester er innstilt på å godta dette prinsippet. Vi vil at vår kultur forblir uavhengig og levende. Vi tar vare på og fremmer vår arkitektur, vårt håndverk, vår kunst, vårt språk, våre skikker og vår mat.