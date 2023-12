På grunn av mye nedbør i den franske alpinmetropolen Val d'Isère er herrenes slalåmrenn søndag avlyst.

Det skriver Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) i en melding.

– På grunn av forholdene i løypa etter gårsdagens nedbør og av hensyn til utøvernes sikkerhet har juryen valgt å avlyse dagens slalåmrenn, heter det.

Første omgang skulle etter planen starte klokken 10 og oppdalingen Timon Haugan skulle jakte en ny topplassering. Han ble nummer seks i det eneste slalåmrennet som har blitt arrangert denne sesongen.

Haugan har slitt med ryggen og sto over lørdagens storslalåm der Fredrik Møller tok sine første verdenscuppoeng.

Også kvinnenes renn i St. Moritz er avlyst.

– På grunn av drastisk endring i løypeforholdene har juryen valgt å avlyse dagens super-G-renn for å sikre utøvernes sikkerhet. Dette skjer til tross for hardt arbeid med løypa over natten, skriver FIS.

Så langt denne sesongen har hele sju alpinrenn blitt avlyst.

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie skulle etter planen kjøre rennet.

