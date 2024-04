Sykkelkarusellen i regi av Trim og sykkel i Rennebu idrettslag, også kalt vårens vakreste eventyr, levde opp til navnet da den første av i alt tre karuseller gikk av stabelen sist søndag.

– Som vanlig var det strålende solskinn og full vår nedi bygda, bekrefter Arild Bruheim.

Bruheim opplyser at 66 unge og voksne deltok på årets første av i alt tre karuseller.

– Det er noen flere enn i fjor, spesielt var det mange unger som deltok, sier han.

Lars Rokkones stiller alltid opp når sykkelkarusellen arrangeres i Rennebu. Søndag fylte ildsjelen 75 år, noe som ble markert da alle deltakerne stemte i med bursdagssangen foran Jutulstuggu på Stamnan. Foto: Privat

Karusellen er en årevis happening for sykkelfolket i bygda, og er så avgjort av det tradisjonelle slaget. Men i hvor mange år det er blitt arrangert, er litt uklart.

Det som er sikkert, er at Lars Rokkones har bidratt til arrangementet helt siden starten. Ildsjelen fant det like godt å fylle 75 år på søndag, noe som ikke gikk upåaktet hen nede ved start- og målområdet ved Jutulstuggu på Stamnan.

Rokkones er ikke så glad i virak rundt sin egen person, men slapp ikke helt unna denne dagen.

– Vi sang selvfølgelig bursdagssangen til Lars, bekrefter Bruheim.

Ingen sykkelkarusell i Rennebu uten parhestene Arild Bruheim og Lars Rokkones. Her har de trukket seg tilbake for å foreta trekningen av gavekort og sykkel sponset av Intersport Oppdal etter fjorårets avsluttende arrangement. Foto: Jan Inge Flå/Arkiv

Noe annet som også er sikkert, er at Intersport Oppdal, slik de nå gjør for 17. gang på rad, sponser en flunkende ny sykkel til en verdi av 5.000 kroner til en av deltakerne etter at siste karusell er gjennomført på Berkåk søndag 12. mai.

– Det eneste du trenger for å bli med på trekningen, er å delta på minst to av de tre karusellene, og at en av disse er det siste arrangementet på Berkåk, opplyser Bruheim.

Runddag aldri så mye, jubilanten Lars Rokkones svikter ikke og holdt også denne dagen styr på påmeldingen, her med Oddveig Uv Værnes og Eli Krogstad. Foto: Privat

I tillegg til sykkelen, blir det etter hver karusell trukket ut fire vinnere av gavekort på 500 kroner, også disse gitt av hovedsamarbeidspartneren Intersport Oppdal.

Arild Bruheim sier at det er en fornøyelse å arrangere dette lavterskeltilbudet i Rennebu.

– Alle har alltid vært både blide og fornøyde, så her ser vi aldri noen sure miner., sier han fornøyd.

Neste karusell går av stabelen kommende søndag, denne gang på Voll, mens den altså avsluttes søndagen etter, da med start og innkomst fra torget på Berkåk.