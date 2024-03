Oppdal Alpin arrangerer i helga tradisjonsrike Erik Håker cup.

– Det har eksistert lenge. Jeg har deltatt selv, det er 40 år siden, smiler den tidligere verdenscupkjøreren Trine Bakke til Radio E6. Hun er nestleder og rekrutteringsansvarlig i Oppdal Alpin.

Fredag er det treningsrunder i super-G med 110 løpere i Vangslia.

Lørdag er det slalåm og storslaåm i Hovden med renn hele dagen.

Søndag er det to super-G renn for de eldste, og storslalåm for U10 og yngre.

For de eldste er helgas renn en test i løypene før Hovedlandsrennet senere i vinter.

– Det blir en superintens og artig helg, sier Bakke som understreker at slike arrangement er viktige for klubben for å holde kostnadene nede for alle aktive barn og unge.

– Det er en formidabel dugnadsinnsats, roser Bakke.

Trine Bakke er nestleder i Oppdal Alpin. Foto: Maren Skarsheim

Mildværet i Oppdal var ikke bestilt. Med blaut snø må dert saltes mye for å få fastere forhold i bakken.

– Mildværet gir litt ekstraarbeid for oss arrangører, medgir Bakke.

Hun forteller at det fredag var 177 påmeldte fra hele midt-Norge og helt opp til Mosjøen. Arrangørklubben stiller med nærmere 70 utøvere, mange av dem i de yngste klassene.

– Vet de unge hvem Erik Håker er?

– Ungene mine vet det, for han er naboen vår! Men det nok mange blant de yngre som ikke vet hvem han er. Men besteforeldrene vet det!

Søndag blir de kjent med ham, for Erik Håker selv pleier alltid å dele ut vandrepokalen som går til beste klubb.

– Vi er stolt av den fremste skiløperen vi har hatt i bygda. Han hjelper til på arrangement og bidrar, vi må ha et renn som hedrer hans innsats.

Vandrepokal til beste klubb er forøvrig en pokal Håker selv vant i Kitzbüehl i 1976.

Flere toppalpinister enn Bakke har kjørt Erik Håker cup. Vinneren i 12-årsklassen i 2009 het Timon Haugan.

Nå er han en av verdens beste alpinister.