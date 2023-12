Jenter 14 er eneste oppdalslag som stiller i futsalserien for jentene i år, og de fikk en pangstart i KVT-hallen på Tiller i helga.

De spilte de to første kampene og det endte med seier 3–2 over Remyra og hele 7–0 over Sokna. Det er to runder til, 20.januar og 11. februar.

De andre lagene de skal møte er Tiller, Utleira, Ranheim 2 og Strindheim 2.

Også Oppdal G14 skal ut i futsalhallen, og de starter kommende helg mot Utleira og Støren før de skal ut mot Trond Tiller 2, Astor 2 og Charlottenlund etter jul. Alle kampene går i Charlottenlundhallen.