Oppdal G16 tok imot Freidig til vårsesongens første kamp på Trøndelags øverste nivå - 0. divisjon søndag ettermiddag.

Tidligere denne uken avanserte oppdalsguttene i Trøndersk Mesterskap med utklassing mot Strindheim 2 (15-0), men i serieåpningen var det forventet en mye tettere og tøffere kamp.

Det skulle også førsteomgang vise, det var tydelig en litt nervøs stemning i laget, og Freidig kjørte tøft fra start. Etter 14 minutter fikk Freidig belønning for godt spill, og satte ballen i nettmaskene.

Et minutt senere utlignet derimot Christian Stensheim for Oppdal med en fin scoring på assist fra Abdi Mohamed Adbullahi i et Freidig-forsvar som ikke var organisert. Kampen vippet frem og tilbake resten av omgangen, men på overtid flikket Mathias Steigdal Olsen ballen til Johannes Rise Skjøtskift som satte ballen kontant i mål.

Etter pause var det ingen tvil om hvem som var best av de to lagene på banen. Oppdalsgutta strammet grepet og Freidigs forsvar fikk mye å jobbe med. Fem minutter inn i andreomgang suste høyrevingen Adbdi Mohamed Adbullahi inn mål etter et lekkert angrep, og tjue minutter inn i omgangen kunne Christian Stensheim notere seg for en ny scoring.

Bare ett minutt senere utnyttet Mats Skarsheim et uorganisert Freidig, med hælspark videre til Fredrik Røsten som satte ballen kontant i mål fra 25 meter.

På overtid kunne Skarsheim sørge for sluttresultatet 6-1, og dermed en solid seier for Oppdal g16 i serieåpningen.

Vårsesongen byr på spennende oppgjør for oppdalsgutta i konkurranse med Trøndelags beste fotballlag; Ranheim, Strindheim, Byåsen, Steinkjer, Levanger, Vuku, Melhus/Gimse, Charlottenlund og Vestbyen/Nationalkameratene er motstandere i en tett vårsesong der det også blir cupspill i Trøndersk Mesterskap.

Oppdal spiller neste hjemmekamp 5. mai i 0. divisjon. Allerede førstkommende tirsdag kommer Tynset på besøk for å spille treningskamp.