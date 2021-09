Håkon (16) har målene klare etter landslagsdebuten

Sport

Håkon Røsten (16) har nettopp spilt ferdig Syrenka cup i Polen med det norske G16-landslaget. Røsten, som spilte med kapteinsbindet på armen under hele turneringen, var imponert over spesielt én motstander i turneringen.

– Jeg følte framgangen til laget var bra. Vi startet turneringen mot Nederland og røk på et 2-0 tap der. Jeg merket at de var bedre enn oss, spesielt med ballen. De var ordentlig ballsikre og mistet ikke ballen, så vi fikk kjørt oss litt da, sier Røsten til Radio E6.

På motsatt side av banen spilte stortalentet Julian Rijkhoff som til vanlig spiller for G19-laget til Bourissa Dortmund og allerede har fått prøve seg på A-laget til Erling Braut Hålands klubb. Nederland vant da også turneringen etter å ha slått England i finalen.

Etter oppgjøret mot Nederland slo de norske guttene Moldova 2-1, men kapteinen mener de burde vunnet mer komfortabelt.

– I kampen mot Moldova følte jeg vi var overlegne fra starten. Det handlet mer om å sette sjansene for oss. Vi ledet 1-0 til pause, men vi kunne godt ledet med fem mål. Vi slet litt offensivt. Vi fikk til slutt rodd i land kampen 2-1.

Den siste kampen i turneringen ble spilt mot Romania. Røsten spilte igjen samtlige 90 minutter og de norske guttene vant komfortabelt 2-0.

Etter turneringen har Røsten god grunn til å være fornøyd. Røsten ble kåret til Norges beste i den første kampen mot Nederland.

Landslagstrener, Gunnar Halle, har gitt 16-åringen skryt og uttalt at han har gjort en solid turnering. En av våre beste, sa Halle til OPP etter turneringen.

– Det gjør godt å høre det og det er gøy. Jeg er vel forsåvidt enig med han, men det er gøy å høre, smiler Røsten.

Kvalifisering til EM

I oktober skal Røsten og resten av G16-landslaget spille kvalifisering til EM. Her venter henholdsvis Aserbajdsjan, Luxemburg og tungvekter Belgia. Selv er oppdalingen optimistisk før kvalifiseringen som spilles i Belgia.

– Jeg ser fram mot kvalifiseringen og føler det skal være gode muligheter der. Vi har aldri møtt dem før og har heller ikke sett film av de enda. Vi må ta det litt som det kommer og se litt på hvordan de spiller før kampene, sier han.

Landslagskapteinen meldte overgang fra Oppdal til Rosenborg i år, og trener og spiller for Rosenborg 2.

– Det er ingen hemmelighet at det langsiktige målet mitt er å spille for Manchester United, men før det har jeg noen mål. Blant annet å trene med og kanskje spille litt for førstelaget til Rosenborg.

Hvor lang veien til førstelaget er er vanskelig å si, men hovedtrener Åge Hareide har snakket om Røsten tidligere da han ble bedt om å trekke fram unge og lovende spillere i egne rekker.

– Jeg har enda ikke snakket ordentlig med ham (Hareide journ. anm.), men jeg hører fra de andre trenerne at han snakker litt om meg, smiler 16-åringen lurt.

Talentspeidere på tribunen

For å ta det neste steget i karrieren er internasjonale landslagsturneringer et fint utstillingsvindu. Med konkurrenter fra alle de største nasjonene i internasjonal fotball på motsatt side av banen, følger det naturlig nok talentspeidere med på kjøpet.

– Vi så opp på tribunen og det satte en god del folk med blokka framme og finstasen på, så det var speidere tilstede. Ingen av dem kom ned på banen da, men det var aktivitet på tribunen. Jeg tenker at når vi spiller så viktige kamper vet vi at folk kommer for å se på. Om vi presterer bra der kan veien videre gå raskere og bli kortere.

Hør hele intervjuet med Håkon Røsten på Radio E6 fra klokka 09.00 mandag.