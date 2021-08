Dette lærte Emilie av møtet med Barcelona

Sport

Rosenborg Kvinner spilte lørdag treningskamp mot det spanske storlaget Barcelona på Lerkendal stadion foran fire tusen tilskuere.

Både atmosfæren rundt og motstanderlag, gir spillerne i vår hjemlige toppserie ekstra boost inn mot høstsesongen.

– Det var utrolig både å høre publikum og å få spille på Lerkendal, sier Emilie Marie Joramo som startet kampen for hjemmelaget. Martyna Sobczyk fra Oppdal kom inn mot slutten og fikk også noen minutter mot det spanske storlaget.

Om selve kampen sier Joramo:

– Nivået deres ligger et par hakk over oss. Kampen handlet også om å føle på nivået, noe som gir mer motivasjon om hva som skal til for å ta ytterligere steg.

Joramo fikk så vidt tid til å hilse på familien, men vet at det var mange fra Rennebu på Lerkendal lørdag.

– Ja, jeg vet det mange kjente der, og det setter jeg utrolig stor pris på, sier hun.

Emilie har gjort seg sine tanker om hvor den største forskjellen mellom de to lagene ligger.

– De har større tempo, det går fort, og så er det veldig presist. Typisk spansk fotball, sier hun.

Hun er likevel ikke skremt, og mener det er fullt mulig å nærme seg nivået det spanske storlaget viste i kampen. Allerede til helgen får Rosenborg Kvinner vise om de lærte noe av kampen mot Barcelona, for da kommer Vålerenga på besøk til Trondheim.

Også den kampen spilles på Lerkendal, og Emilie gleder seg stort til toppkampen.

– VIF mot RBK på Lerkendal, sier hun drømmende.

– Det er lov til å slippe inn 7000 tilskuere, og det hadde virkelig vært kult med masse folk på tribunene. Det gir alltid en ekstra inspirasjon for oss ute på banen.