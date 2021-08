Her kunne Aslak avgjort: – Vi skulle vunnet

Sport

Etter nesten to år uten kamper, var det endelig kamp igjen for Oppdals A-lag mandag kveld. Gjestene fra Tylldal ga imidlertid et opprykksjagende hjemmelag en overraskende tøff match i den første av ti høstkamper der målet er opprykk til 5. divisjon.

Gjestene la seg lavt, og Oppdal fikk de første sjansene. Først etter fem minutter ved Aslak Nyvold som fikk muligheten på blank goal etter at Amund Hokseng Øien la ut fra dødlinja, men uten at Nyvold fikk bredsidet ballen i mål.

Så satte Nyvold ballen i tverrliggeren og ned på mållinja - men uten at dommeren dømte mål. Og det var også helt riktig. Nyvold var gjennom enda en gang like etter, men fra spiss vinkel reddet tylldalskeeperen igjen.

Men Tylldal kunne fort scoret da de utnyttet en forsvarsfeil og spissen sendte ballen i en stor bue forbi veterankeeper Roger Vollan (50) som så ballen gå i stolpen og ut.

Oppdal slapp med skrekken, men klarte på sin side aldri å true gjestene mer i 1. omgang.

Etter pause fortsatte det med Oppdal som det førende laget uten at de store sjansene kom før mot slutten. Og Oppdal kan takke keeper Vollan for at det ikke ble tap. Ti minutter før slutt stakk Tylldal gjennom og bare en refleksredning med foten hindret baklengsmål for Vollan som ellers hadde en svært rolig 2. omgang.

Oppdal presset på, men det ble med halvsjanser inne i feltet der Tylldal forsvarte seg godt mot et hjemmelag som gjorde Tylldalsmidtstopperne ekstra gode ved å mate de med stadige bakromspasninger i midten som forsvaret lett tok hånd om.

16-årig debutant

0-0 og poengdeling i åpningen var nok ikke det hjemmelaget hadde sett for seg og etterpå var det en litt skuffet gjeng som snakket seg gjennom matchen ved oppdalsbenken.

– Det var godt å komme i gang, men vi skulle fått med oss et bedre resultat, sier spillende trener Steffen Fossum.

– Hva var det som sviktet i forhold til kampplanen?

– Det var det som skjedde på siste tredjedelen som manglet, det ble for få avslutninger. Men vi spilte bedre enn i treningskampene, sier Fossum som på forhånd visste at Tylldal ble tøff motstand.

– Vi hadde gjort litt research på forhånd og de har spilt bra treningskamper, sier Fossum.

En ting Fossum ikke var misfornøyd med, var debuten til 16-åringen Jesper Haugen Langø. Han imponerte på backen og var ivrig med framover og kontant bakover.

– De som har sett ham på trening er ikke overrasket over Jesper leverer i dag, skryter Fossum.





Kampfakta

Oppdal-Tylldal 0-0. Oppdal: Roger Vollan, Jesper Haugen Langø (Wilhelm Næss jr), Hamdi Belhassen, Gunnar Skreen (Rolf Liabø), Sander Nylende (Gjermund Fagerhaug Gustavsen), Steffen Fossum, Håvard Hårstad Meslo, Magne Vorhaug (Arnstein Fossum), Amund Hokseng Øien (Marius Røhjell), Aslak Nyvold, Simen Vollan (Halvor Loe).