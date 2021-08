Toppklubber følger måltyven med argusøyne

Sport

- Dårlig vær med mye regn og en riktig dårlig kamp.

Arne Gunnes er ikke videre imponert, verken over værgudenes, lagets eller egen innsats etter onsdagens sure hjemmetap i høljregnet på TOBB Arena i Levanger.

Ingen grunn til å ta av

Fram Larvik ledet 4-0 da rennbyggen rundt tjue minutter før slutt pyntet en smule på resultatet med sin 10. scoring for sesongen. Uten at det hjalp på poengfangsten, naturligvis.

Uansett er det jo slik at når en spiller på såpass høyt nivå finner nettmaskene såpass ofte som Gunnes faktisk gjør, trigger det interesse fra klubber enda høyere opp i seriesystemet.

Ryktene går om at flere eliteserieklubber følger måltyven fra PostNord-ligaen avd. 2 med argusøyne, uten at den sindige rennbyggen finner grunn til å ta av.

- Det er helt naturlig at du legges merke til når du scorer mål, for det er slik det fungerer. Spesielt under koronaen ser klubbene mer på spillere innenlands, sier Gunnes der han sitter i bilen på tur for å "rehabiliteres" på treningssenteret dagen etter nederlaget mot Fram Larvik.

- Jeg burde nok ha begynt å trene bort stølheta tidligere, jeg er sikkert genetisk stiv, gliser han gjennom telefonen, og bedyrer samtidig at kroppen ellers er både skadefri og klar for nye oppgjør.

- Målscorere er alltid interessante

Fotballagent Kevin Ingebrigtsen representerer Gunnes, og han bekrefter at det er interesse for mannen som topper scoringsstatistikken i avdelingen med ti nettkjenninger etter tolv serierunder. Ingebrigtsen kan ikke komme med navn på konkrete klubber, men sier i likhet med Gunnes at med scoringer følger oppmerksomhet fra andre klubber. Slik er fotballen.

- Han scorer jo mål, og da blir klubbene interesserte, for slik er det bare. Målscorere er alltid interessante, og jeg er ganske sikker på at han vil spille på et enda høyere nivå. Han har tatt et valg om å satse for fullt på fotballen, og har absolutt potensiale til spill høyere opp enn 2. divisjon, sier Ingebrigtsen.

Arne Gunnes tar det hele med stoisk ro, selv om man aldri skal si aldri.

- Det er to uker igjen til overgangsvinduet stenger, men jeg stortrives i Levanger, så ikke noe stress. Jeg ønsker bare spille fotball, sier han.

Følger moderklubben tett

Rennebus 4. divisjonslag sesongåpner fotballsesongen i dag, lørdag på Rennebu kunstgras, og Arne følger godt med på moderklubben. Han stod også på sidelinja da lillebror Ole og resten av ungguttene spilte treningskamp mot divisjonskollega Svorkmo for noen dager siden.

- De tapte, men fortjente egentlig å vinne, synes jeg. At ungguttene får sjansen er supert, det er ikke mange klubber der det er så mange 2004- og 2005-modeller som får sjansen. Det er bra for bygda, så det er bare å stå på, sier han.

- Å spille seniorfotball er den beste muligheten unge spillere har, sier han som selv debuterte på A-laget som 14-åring i 2012.