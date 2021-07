Sport

Marius Sæther Flå fra Rennebu har veldig mange følgere på twitter, og instagram, og har blitt en populær humoristisk kommentator som som oftest kommenterer fotball.

OPP skrev også en artikkel om suksess-tweeteren tidligere i år.

Da Sverige røk ut av VM i kamp mot Ukraina, ble stemningen ganske så svart i vårt naboland, men ikke så svart at de ikke klarte å le av Flås humoristiske sleivspark.

– Sverige tapte i siste liten, i 121. spilleminutt. Jeg la ut en tweet der jeg brukte et bilde av scoringstavla, og justerte navnet på den siste målscoreren til Northug, forteller Flå.

Han forklarer at han spilte på at det har vært klassisk for Sverige å tape i siste liten for Petter Northug, i langrenn.

Han smiler:

– Langrenn er snart det eneste stedet vi i Norge kan hovere på. Og snart tar svenskene over kvinnelangrenn, så vi må nyte det mens vi kan.





Northug plukket opp

Først plukket Petter Northug opp tråden, og sendte tweeten videre til sine følgere.

– Så oppdaget jeg at Expressen plutselig la meg til, og da fikk jeg en følelse av at det var noe på gang, sier han.

Ikke lenge etter fikk han en sms fra den svenske storavisen, som ønsket å ringe.

– Det var en veldig trivelig journalist jeg snakket med. Han sa til meg at han syntes tweeten var morsom, til tross for at stemningen var ganske blytung i Sverige akkurat da.

Slik ble artikkelen i Expressen.

Og til den svenske avisen presiserer rennbyggen at det ikke føltes bra da Sverige røk ut:

«– Inte för mig, faktiskt. Jag har inget till övers för Ukraina, jag hade hoppats att Sverige skulle gå vidare. Den här ”beefen” mellan Sverige och Norge kommer förstås ofta naturligt, men här hade jag gärna sett Sverige vidare. Det beror mest på att det har varit intressant att följa Alexander Isak, har har sett riktigt bra ut.

Bilden, som fått stor spridning i Norge, noterades även av Petter Northug själv – som delade den på sitt Instagramkonto.



– Många svenskar fick läsa det, men jag tror inte så många har tolkat det som hånfullt utan känt igen situationen. Vi gillar ju att följa våra grannland i fotbollen och imponeras över Sverige som ofta får med sig resultaten, säger Marius Säther Flå. »

Flå synes det er artig å spille på rivaliseringen mellom de to nabolandene.

– Men det må gjøres elegant, og med glimt i øyet. Og jeg innrømmer at jeg mistenkte at Northug ville senden den videre, så jeg var påpasselig med å holde glimtet i øyet.

Selv om han synes det var stas å bli plukket opp av Expressen, vurderer han ikke nå å bevege seg utover landets grenser ved å skifte språk, til engelsk.

– Du, jeg har forsøkt å skrive et par innlegg på engelsk, men da ender jeg opp med å føle meg dum etterpå. Det gir feil signal.På sosiale medier er det ikke så akseptert å ville for mye.

– Men hvis en treffer på de rette folkene, kan ting spre seg riktig så langt, sier han.