Nå drømmer Ånung (28) om å bryte personlig milepæl

Sport

Fredag ble Bislett Night of Highlights arrangert i hovedstaden. Arrangementet er årets nyvinning i norsk friidrett, og inkluderte blant annet en fornøyd oppdaling på pallen på 800 meter.

– Det var en elektrisk atmosfære på Bislett til tross for fraværende publikum, sier Ånung Viken (28) til OPP etter tredjeplassen fredag kveld.

Viken så lett og sprek ut før løpet startet og viste en optimistisk tommel opp til kamera fra startplass. Rennbygg og tidligere OL-vinner på 800 meter, Vebjørn Rodal, kommenterte konkurransen for NRK. Hans bestetid fra OL-seieren i Atlanta er 1.42, 58.

Opp dit er det langt, men nå nærmer Viken seg en personlig milepæl.

Viken passerte målstreken som nummer tre på tiden 1.50.72, og var med det én hundredel unna å sette personlig rekord.

– Man blir målt på resultater i norsk friidrett, og man må bare forholde seg til at sporten er ubønnhørlig målbar. Det er kjipt å være så nær egen rekord, men jeg bruker å bli bedre utover sesongen, så jeg både håper og tror at jeg har mer inne. Det var uansett et innmari artig steg på veien, smiler Viken, når han oppsummerer sin egen prestasjon under et stevne han omtaler som «vikaren til Bislett Games».

Etter stevnet i helgen opplyser oppdalingen at han sjelden setter seg klare mål i forkant av hver sesong. Men i år er det spesielt to ting han ønsker å oppnå når friidrettsåret 2021 er ved veis ende.

– Jeg ønsker å komme under 1.50-grensen på 800 meter. Det er på en måte en magisk grense. Det er ganske banalt, men det handler jo bare om tideler, men samtidig er det harde tideler å ta. Jeg ønsker også å forbedre tiden min på 1500 meter med et sekund, fastslår han.

Med én hundredel igjen til målet, sier Viken at det er flere ting som skal gå veien for at han skal klare å passere grensen. Man må ha «dagsformen», havne i et mindre felt hvor det ikke er mye knuffing om plassene, i tillegg til at man må disponere farten riktig gjennom løpet.

– Kult å være med i en slik periode

De siste årene har prestasjonene i norsk friidrett skutt i været internasjonalt med Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene. Med verdensstjerner på øverste nivå på flere løpsdistanser øker også friidrettsinteressen blant det norske folk.

– Det er kult å være med i en slik periode som friidretten er inne i nå. Vi nordmenn er gode på mange distanser internasjonalt, og det merker man på interessen og konkurransen. Det er generelt mer trøkk og det er veldig kult, sier han.

At nivået på norske utøvere øker merker Viken også på sin egen distanse.

– Det er heftig konkurranse, og nivået har økt de siste årene. Da blir det vanskeligere å hevde seg individuelt. Selv om jeg blir bedre hvert år er det ikke lettere å hevde seg blant de man konkurrerer mot.