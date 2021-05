Må avlyse populært stevnesamarbeid

Sport

Tour de Orkla, som skulle vært arrangert i tidsrommet 18. - 20. juni, er besluttet avlyst for andre år på rad.

Dette opplyser Bjørn Inge Haugset i Rennebu skytterlag.

Det var i møte sist uke at arrangørene Kvikne, Opdal og Midtbygden, Sunndal, Orkla og Rennebu skytterlag vedtok å avlyse stevnene som inngår i arrangementet.

- Årsaken til avlysningen er regler for arrangement i koronasituasjonen som per i dag gjør det umulig å arrangere et stevnesamarbeid som går over tre landsdelskretser, sier Haugset.

Tour de Orkla ble første gang arrangert i 2008, og har vært en årlig begivenhet første helga i skoleferien hvert år til og med 2019.

Tour de Orkla arrangeres som selvstendige stevner med sammenlagtpremiering. Fra starten av har det deltatt skyttere fra store deler av landet, og tilbudet har økt i popularitet år for år.

- Enkelte av arrangørlagene har bortimot tredoblet antall deltagere siden 2008. Det er derfor med beklagelse til våre trofaste deltakere at sammenslutningen vedtar å avlyse stevnesamarbeidet også i 2021, sier Haugset, som på vegne av skytterlagene lover å komme sterkt tilbake..

- Vi er innstilt på å videreføre konseptet, og regner med å kunne komme sterkt tilbake i 2022, sier han.