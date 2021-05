Sparker i gang i kveld: – Det har vært litt kjedelig

Sport

– Vi gleder oss, sier de fem guttene som møter oss på kunstgresset tirsdag kveld.

Torsdag kveld er G13 først ute på kunstgresset i Oppdal etter at regjeringen sist uke åpnet opp for at barne- og ungdomsfotballen kunne starte seriespill fra 27. mai, men kun mot lag fra nabokommuner.

Trøndelag fotballkrets har utvidet nabokommunebegrepet noe, og satt opp lokalserier der Oppdal og Rennebu møter lag fra Midtre Gauldal og Nord-Østerdal.

Men med et smitteutbrudd i Nord-Østerdal blir det flere avlyste kamper for noen av lagene som møter lag fra kommuner med lokale reiserestriksjoner. Både J19, G19 og G16 har fått avlyst sine første kamper mot motstandere fra Nord-Østerdal.

Andre kommer i gang med en gang og G13 starter i kveld.

Johannes Rise Skjøtskift, Fredrik Røsten og Abdirahman Mohamed Abdullahi er først ute – 18 mann på trening er klare til sesongstart.

– Vi er godt forberedt, og vi skal møte bare lokale lag. Støren torsdag og Rennebu på fredag, det blir to kamper på to dager, men det går greit, sier Fredrik Røsten.

Lagkamerat Abdirahman sier han har trent mye denne våren, og blitt bedre på flere ting.

- Ja, jeg har blitt bedre både i dribling, sende pasninger og til å skyte, sier Abdi som egentlig liker å spille back.

– Men jeg får ikke spille defensivt på laget, bare offensivt, sier Abdi. Laget trener tre ganger i uka under ledelse av trenerne Olav Skjøtskift og Tor Mæhle.

Sistnevnte er også glad for at ballen endelig ruller.

– De har venta lenge. Vi er jo bittelitt skuffet over at vi ikke får møte Trond, Charlottenlund og Ranheim, men kun lag i regionen. Men nå er det viktigste å komme i gang.

Han sier guttene er ivrige:

– Det er en treningsvillig gjeng, og vi er godt forberedt. Vi har trent mye på posisjonsspill, og skape overtall framover på banen, sier Mæhle i sekundene før han og laget skal møte de ett år eldre guttene på G14 i en treningskamp før det braker løs for alvor.

Skjønt alvor var det nok også da Elias Hindset og de andre på G14 skulle ta revansje for et forsmedelig tap i en tidligere treningskamp i vår.

Hindseth gleder seg til sesongstarten.

– Det har vært litt kjedelig, det er jo kamper som er høydepunktet når en spiller fotball.

Laget skal etter planen åpne med kamp 2. juni borte mot Ålen, hvis hjemmelaget får lov å arrangere kamper vel og merke som følge av et lokalt smitteutbrudd. Hindseth er klar ihvertfall.

– Vi er godt forberedt, og vi har blitt bedre gjennom vinteren, sier Hindseth.

Sesongstart: Oppdal-Støren G13 kl 18.00 torsdag, Oppdal 2-Rennebu J11 kl 18.30.





