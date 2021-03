Trippelchampion i natt!

Sport

Før helgas finale i det amerikanske snocrosserien var det egentlig bare teorien som kunne stoppe Elias Ishoel fra å ta sin tredje strake seier.

22-åringen har kjørt profesjonelt siden han ble invitert over som 16-åring i 2015.

Siden har «The viking rocket», som han kalles i USA, blitt superstjerne i snocrossmiljøet, der proffserien kjøres over åtte løpshelger med to finalekvelder hver helg.

I år har oppdalingen vært helt uovervinnelig og suveren.

Før nattas finale i Eagle River i Wisconsin, samme sted som sist helg, ledet han med så mange poeng at Ishoel knapt trente å kjøre. Sist helg gikk det dårlig, denne gangen hadde arrangørene snudd kjøreretningen og dermed ble det høyresvinger istedet for venstresvinger for oppdalingen som kjørte mye bedre denne helga.

Ishoel vant likegodt det første heatet og selv om det ikke gikk like fort i det andre fikk han en grei startposisjon i finalen i natt.

Der lå han lenge bak sin argeste konkurrent Francis Pelletier, men etter 12 minutters kjøring fant oppdalingen åpningen til å kjøre forbi.

Med et voldsomt hopp på langstrekket, kom han seg forbi Pelletier.

Etter det så han seg tilbake bare én gang - for å sjekke hvor de andre ble av.

Dermed kjørte oppdalingen inn til sin tiende finaleseier i vinter, og feide all tvil til side om sammenlagtseieren.

«Once again for the viking rocket», ropte TV-kommentatoren på CBS Sport.

– Jeg måtte bare kjøre mykt og smart, ihvertfall smartere enn sist helg. Det er ingen bedre måte å sikre mesterskapet på enn å vinne i kveld, uttalte Ishoel til arrangøren etter at mesterskapet var i boks i natt.