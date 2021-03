Banen klar, men tror ikke på spill før høsten

Sport

– Slik det ser ut akkurat nå, vil vi starte treninger på kunstgrasbanen når den er bar, sa trener for seniorlaget i Rennebu, Olav Stavne, til OPP for bare et par dager siden.

Det betyr at han kan begynne å samle mannskapet med det aller første, for onsdag ble faktisk banen på Berkåk brøytet av kommunen.

Samme situasjon er det også i Oppdal. Her var de imidlertid hakket tidligere ute med å fjerne vinterens nedfall.

– Kunstgressbanen ble bar tirsdag, så jeg får høre litt rundt om det er noen som vil være med og trille litt ball, sier Steffen Fossum, trener for Oppdal A-lag.

For både Rennebus lag i 4. divisjon, og fotballkompisene i Oppdal i 6. divisjon, er situasjonen nokså lik.

Konkurransevridning

Koronarestriksjonene gjør at det verken er aktuelt med halltrening, eller å oppsøke baner utenfor kommunegrensene. Både Stavne og Fossum er nokså samstemte i at det høyst sannsynlig ikke blir seriespill før tidligst etter sommerferien.

- En må jo få trent litt også, før en kan spille kamper, sier Stavne.

Stavne synes det er ille at man ikke kan dra utenom kommunen for å spille kamper. Dette fører rett og slett til at lagene innenfor bygrensene får et konkurransefortrinn fremfor lag i distriktene.

– Dette må det ordnes opp i. Vi kan ikke ha det sånn at bare lagene fra byen som kan møtes til treningskamper, sier han.

Trenerkollegaene sitter også med noe av det samme inntrykket når det gjelder sine respektive lags tilgang på spillere. Nærmest på tross av pandemien. Ingen av dem har fått konkret beskjed fra spillere om at de gir seg, selv etter frustrasjon over lengre tids opphold i treninger og kamper.

– Dette er egentlig litt i det blå akkurat nå, men til høsten ser jeg mer positivt på det. Flere spillere som blant annet har vært i militæret kommer tilbake, så blir det som jeg tror, kan det bli svært bra, understreker Olav Stavne.

– Ingen har direkte sagt at de gir seg, så potensielt får vi flere spillere i troppen enn før nedstengningen. Bare det åpner seg litt nå, må vi forsøke etter beste evne å skaffe oss et godt treningsgrunnlag, sier Steffen Fossum.

Åpner for treningskamper

Med et forbehold gir kulturminister Abid Raja grønt lys til treningskamper i fotball fra midten av april og at seriestart for toppserien blir som planlagt første helgen i mai.

Forbeholdet er at smittesituasjonen i Norge tillater det om tre og en halv uke. Det settes også som krav at toppfotballen må ta i bruk den forsterkede smittevernprotokollen mot Norges Fotballforbund har lansert for helsemyndighetene.

– Det som er viktig nå, er at vi skaper forutsigbarhet for toppidretten. Derfor lanserer vi følgende ambisjon: Vi tar sikte på treningskamper utendørs i idretter hvor flertallet av utøverne har det som yrke enten på heltid eller deltid i slutten av uke 15, opplyser Abid Q. Raja til VG.

I praksis betyr dette at åpnes for treningskamper fra rundt 17.- og 18. april for de to øverste divisjonene for kvinner og menn.

VG skriver at kampene må være regionale, og at det åpnes for at lagene kan dra til nabofylkene for å gjennomføre kampene.

Raja ser for seg at seriestarten kan starte i uken som starter med 3. mai. Det skal kun være muligheter til utendørskamper Kampene kan ikke spilles i haller.