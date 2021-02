Rekordtidlig fotballstart: – Det er litt rart

Sport

Etter at Ola K. Gorseth freste bort snøen på kunstgressbanen onsdag, spredte ryktet seg fort.

Snart krydde det av unger på banen, ivrige etter få oppleve den gode fotballfølelsen etter vinteren. Ut fra kalenderen er det i fremdeles vinter, men med seks dager på rad med over sju varmegrader er snøen på banen forsvunnet på et blunk.

14 gutter fordelt på to grupper er i gang med fotball når OPP stikker nedom banen torsdag.

Elias Hindseth innrømmer at det er artig å få på seg fotballskoa igjen.

– Spiller dere på lag til vanlig?

– Nei, ikke alle. Vi er på tre forskjellige lag, sier Elias.

Arne Bakk sier seg enig med Elias i at det er artig å få spille fotball igjen. Det gjør også Theodor Joramo Roos, som har funnet fram både fotballsko og keeperhansker.

På spørsmål til Theodor om guttene i klubben har mast om å kunstgressbanen måtte brøytes, eller om dette skjedde uten påtrykk, sier han:

— Nei, det var nok bare på grunn av snøsmeltingen.

Erik Grøtte medgir at de vanligvis er på ski i februar; men han har ikke noe imot at kunstgressbanen nå er åpnet.

Faren Geir Grøtte er banemester og da værvarselet meldte mildværet utover neste uke, bestilte fotballgruppa en rekordtidlig brøyting. Onsdag kveld bar trenerne ned fire mål, og de har nå fått nett av kommunens ansvarlige. Nå kan treningene bare starte utendørs - i februar!

– Det er mye artigere å spille fotball, sier Erik og forteller at de skyter mot mål på omgang, og står i mål på omgang.

Imre Blokhus er enig med de andre om at det er artig å kunne spille fotball utendørs igjen etter en lang vinter med innendørsfotball.

– Har du vært nede på kunstgressbanen så tidlig på året før?

– Nei, aldri. Og det er litt rart.

Guttene begynner å bli rastløse og ivrer etter å få fortsette.

Mens Iver Blokhus stiller seg i mål, gjør Erik seg klar til å ta straffespark. Straffen går like over tverrliggeren etter at Iver har fått fingertuppene borti. Og sånn fortsetter de litt til, før de danner to lag og spiller mot samme mål. De storkoser seg over å få være igang med fotballsesongen.

Utsatt cup

Men kamper blir det en stund til. Flere oppdalslag har meldt seg på Obos-cup som skulle startet neste uke. Den er nå avlyst som følge av restriksjonene på kamper der kun lag fra samme kommune kan møtes. Fotballkretsen håper at cupen kan arrangeres senere i vår.

Foreløpig må dermed lagene nøye seg med internkamper, men håper å få starte seriespillet som vanlig i april.

Så er det nok mange som gleder seg til å delta i Norway cup i sommer - der arrangørene har bestemt seg for å arrangere en helnorsk cup for å redusere smittefaren.