Oppdalingen slo skuldra ut av ledd i starten i finaleomgangen under tirsdagens parallellslalåm. Han ble fraktet ut av VM-arenaen på båre.

Søndag var han tilbake på start - med ski på beina.

Haugan valgte å stå over fredagens storslalåm for å bli klar til slalåm der han har gjort det best til nå i karrieren. Dagene i Cortina har blitt brukt til å teste om skulderen holder og ikke gjør for mye vondt.

Haugan stilte med startnummer 25, og i dagens renn var det viktig å komme blant de 15 beste ettersom arrangøren velger å endre reglene fra verdenscupen der startlista snus på hodet i 2. omgang av de 30 beste etter 1. omgang.

Skulderskaden så da heller ikke ut til å plage oppdalingen da han var i gang.

– Dette er bra kjøring, kommenterte NRKs ekspertkommentator Lars Elton Myhre da Haugan var helt oppe og kjempet i teten på den første mellomtiden.

Haugan lå på 9. plass midtveis og på vei mot en knalltid og plass i finaleomgangen.

Etter 30 sekunder kom han imidlertid på innerski, kom bakpå - og landet på den vonde skuldra.

– Så trasig, han leverte så godt og kjørte i samme tempo som de to andre norske, kommenterte NRKs kommentatorduo.

Haugan var ikke alene, mange kjørte ut i den tette løypa med 61 porter.

– Jeg må komme meg over det, det kommer flere skirenn, sier Haugan til NRK etter løpet og innrømmer at det var irriterende å ryke ut med så god kjøring.

– Det er ekstra surt når det har gått fort og du kjører ut. Nei, dette var kjedelig.

Haugan landet rett på den vonde skuldra. Det gikk bra ifølge oppdalingen.

– Skuldra kjennes helt fin ut, med adrenalin og teip gikk det greit.

Flere merket seg den sterke kjøringen til oppdalingen.

– Vi er imponert i studio, du var på høyde med de to andre norske. Det kommer nye renn, og det er ikke lett å kjøre med vond skulder, skrøt ekspertkommentator i NRK-studioet, Kjetil André Aamodt.

Det følger nye verdenscuprenn etter VM og ikke minst NM hjemme i Oppdal etter påske.

Det kan bli en opptur for oppdalingen etter et mesterskap som endte på verst mulig måte.