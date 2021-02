Sport

Haugan skulle ut i duell mot tyske Linus Strasser i 1/8-delsfinalen i Cortina tirsdag, men ut fra startboksen gikk noe fryktelig galt.

Haugan tok seg til den høyre overarmen før første port, finalen var over før den nesten hadde begynt.

– Det ser ut om en strekk i skulderen, kommenterte ekspertkommentator Marius Arnesen på NRK om startdramatikken som TV-bildene viste.

– Det blir neppe noe mer kjøring på Haugan, han er ferdig for dagen. Han hadde åpenbart vondt, du ser det på ansiktsuttrykket, sa Arnesen.

Norges Skiforbund bekreftet ganske snart at Haugan slo skulderen ut av ledd, og at han ikke kunne kjøre 2. omgangen. Han ble fraktet ut av bakken på båre.

Skuldra ble dratt på plass ganske kjapt etter at Haugan kom ut av bakken.

– Det er litt vondt, jeg kjenner den er litt løs. Men det er definitivt bedre enn sist, da fikk jeg den ikke på plass i bakken. Da måtte jeg på sykehuset for å gjøre det der. Da tok det to timer og var litt verre, sier Haugan.

Haugan refererer til 2019 da oppdalingen også fikk høyreskuldra ut av ledd. Det skjedde under Europacupfinalen i Italia, da Haugan falt i løypa. Da var han ute i seks uker.

Nå er spørsmålet om Haugan kan bli klar til de andre VM-øvelsene senere i uka da storslalåm og slalåm står på programmet.

Haugan tror han kan stille til start senere i mesterskapet.

– Jeg skal ta noen bilder og se om det er noe som er strekt bare for å være sikker. Vi får se hvordan jeg kjenner meg i morgen. Jeg håper at jeg kan være med i resten av VM, sier han.

Oppdal-gutten ble fraktet ut av løypa på båre. Han dro deretter til sykehuset for å ta bilder og sjekke skaden han pådro seg. Både Haugan og landslagsledelsen håper at VM ikke er over for 24-åringen.

– Det er vanskelig å si. Å ha skulderen ut av ledd er smertefullt lenge. Men han har hatt skulderen ute av ledd en gang før. Så vi har et håp, sier landslagstrener Steve Stavik.

Haugan føyer seg til på en norsk skadeliste som begynner å bli uhyggelig lang.

– Er det krise?

– Ja, for oss er det jo det. Vi har fire-fem medaljekandidater ute av VM, sier Skavik.

Oppdalingen ble nummer fem i rød gruppe og var blant de 16 som tok seg videre til finalen tidligere på dagen.

Der var Haugan eneste norske representant.

– Det ble sånn. Jeg skulle ha hatt med meg flere, men skal gjøre så godt jeg for å redde Norges ære. Alt er mulig. Det er bare å gi gass, sier Haugan til NTB før finalen.

Fabian Wilkens Solheim kjørte ut fra den samme gruppa som Haugan var i.

– Jeg bommet ut fra start og gikk i veggen. Dermed hadde jeg en del å ta igjen. Mot slutten ble det mye slurv, og jeg slet med å treffe gropene. Da ble det dessverre for tøft, sa Solheim.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut og kom ikke til mål fra blå gruppe. Da ble det heller ikke noe finale på veteranen fra Lommedalen.

Østerrikes Fabio Gstrein var raskest fra blå gruppe med 32,02. Sveitseren Loïc Meillard tok seg kjappest ned fra rød gruppe med 31,79.