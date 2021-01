Henrik (21) fikser unik bane

Sport

Det er ikke mer enn en drøy måned siden Henrik Skjolden (21) fra Berkåk i Rennebu luftet tanken om å lage en såkalt «discgolf-bane» i kommunen. Nå er målet at banen er klargjort allerede i månedskiftet april/mai.

– Dette er et ekstra aktivitetstilbud for de som ikke er like gira på ski og fotball. Det er gratis å bruke banen, og så har jo ikke Oppdal frisbeegolfbane, smiler Skjolden.

Responsen lot nemlig ikke vente på seg, og om kort tid er det innkalt til stiftelsesmøte for Rennebu Frisbeeklubb.

Vil lokke folk til sentrum

Initiativtakeren er opptatt av at Berkåk skal være et attraktivt sted å besøke, også etter at E6 legges utenom sentrum.

– Hva skal da til for at bilistene stopper på Berkåk? Hva skal vi lokke folk med? spør Skjolden, og fortsetter:

– Nå som vi ser fremskritt, for eksempel med etableringen av Mjuken Gym, er det perfekt å fortsette denne utviklingen med et tilbud om å spille frisbeegolf. Det er en av Norges raskest voksende sporter, den passer alle aldre og budsjetter, samt at fysisk form ikke er en faktor, sier Skjolden.

Raskt voksende sport

Han sier det er all mulig grunn til å være stolt av både skianlegget og kunstgrasbanen, og vet at det snart kommer en aktivitetspark i sentrum.

– Det er kult med pumptrack, men hva skal vi egentlig med enda flere ballflater, spør han retorisk.

Frisbee-golf er en raskt voksende sport, den er enkel, og ifølge Skjolden lett å mestre teknisk.

– For å drive med frisbee-golf er det heller ikke nødvendig med god fysisk form, og sporten er billig. En frisbee koster ikke mer enn 200 kroner, og det er i grunnen alt du behøver for å være med, sier han.

Kjemperespons

Det har gått fort i svingene, og takket være stor velvilje fra grunneiere, skigruppa i Rennebu idrettslag og Rennebu kommune, kan entusiastene allerede nå presentere konkrete planer om en frisbeebane med 18 kurver. Omtrent slik det er innen golfsporten.

– Kjetil Værnes i skigruppa stilte opp lille julaften for å drøfte hvor banen kan ligge. Teknisk drift er positive til å gi noen av sommervikarene i oppgave å snekre sammen utkastplattformer, så dette viser hvor positivt innstilt de er på å finne løsninger, roser Skjolden.

Også det lokale næringslivet har stilt seg svært positive. Samtlige 18 kurver er sponset, der bedriftene kjøper hver sin kurv der de kan ha sin firmalogo, og ikke er det særlig dyrt heller. En slik bane står gjerne i tretti år, og sponsorbidraget er en engangsinvestering.

– Ja, vi opplever stor interesse og velvilje, og jeg må spesielt berømme Stian Sandhaugen som har skaffet mange sponsorer. Avtalen blir at sponsorene får logoen sin på kurvene, noe som koster 6000 kroner, og som gjelder så lenge banen står. Det er også flere bedrifter som støtter oss med praktiske ting i forbindelse med etableringen av banen, sier Skjolden, som fornøyd legger til at de to siste kurvene ble kjøpt av LHL Rennebu.

Lavterskelaktivitet

Banen skal ligge i området ved Mjuklia Leirsted og gjestegård og skistadion. Den blir, hvis du kaster perfekt, på om lag to kilometer. En frisbeebane trenger minimalt med vedlikehold, og er en godt egnet aktivitet, også når vi tenker at det stadig blir færre og færre snødager.





Det finnes flere slike baner i Trøndelag. Flere av disse ligger i Trondheim, og det finnes også en på Kyrksæterøra og på Brekstad.

Unikt tilbud i regionen

Kultur- og næringskoordinator i Rennebu kommune, Marit Bjerkås, synes initiativet er gull verdt for Rennebu.

– Jeg har bidratt med det som er jobben min, og det som er artig, er at folk ser muligheter rundt seg lokalt. Det har kommet en del henvendelser fra ulike aktører, og da prøver jeg etter beste evne å guide hva som finnes av støtteordninger, krav som må oppfylles og så videre, sier hun.

Bjerkås er full av lovord over planene til Henrik Skjolden.

– Dette kommer etter eget initiativ, og som det er stor interesse for. Frisbee-golf er en rask voksende aktivitet, og å få til en slik bane med 18 kurver, er unikt for vår region. Jo mere vi har av tilbud, jo bedre grunn er det til å stoppe på Berkåk, sier hun.

Bjerkås er selv glad i både idrett og lek, og hun mer enn antyder at hun og plastskiva blir å finne på banen når den er oppe og går. Egne ferdigheter stiller hun riktignok spørsmål ved.

– Jeg varsler i forkant, slik at andre i området er advart. Ta gjerne på hjelm, gliser hun.