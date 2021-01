Skisøstrenes marerittsesong

Sport

– Stemningen var ikke helt på topp i jula. Når vi legger ned så mye arbeid og ikke får noe igjen er det tungt. At alle tre går ned samtidig, det er jo helt ekstremt, sier Silje Øyre Slind (32) på vei hjem fra en miserabel sesongstart på Lyngna.

Den droppet lillesøster Kari Øyre Slind (29), som heller valgte en rolig skitur i hjemlige løyper på Skaret.

– Jeg tror egentlig ikke det blir renn på meg i år, sukker den yngste søsteren som i år går for Team Telemark etter å ha mistet landslagsplassen i vår.

Den tredje søsteren sitter i St. Moritz og forbereder en tung sesongstart i langløpscupen. Astrid Øyre Slind har knapt hatt ei hardøkt på flere måneder etter å ha gått på en smell i september, etter en kombinasjon av lange fjellturer og et 24-timersløp på rulleski.

De tre søstrene er i samme situasjon – og har knapt hatt ei hardøkt på mange uker.

— Det er helt sjukt, sier tvillingssøster Astrid om søstrenes tunge høst.

For det har vært nok å stri med denne høsten.

SMITTET AV KORONA

Silje Øyre Slind prøvde seg i Norgescupen på Lyngna søndag, men ga seg fort.

– Jeg starta, men kroppen funka ikke. Håpet var å få en gjennomkjøring, men etter fem kilometer kjente jeg at det ikke svarte i kroppen i det hele tatt. Da var det ikke noe poeng å pushe meg videre.

At kroppen ikke ville være med var ingen overraskelse. For i slutten av november fikk oppdalsjenta korona. Samboeren ble smittet via jobb, og to dager før sesongstarten på Beitostølen testet også Silje positiv på covid-19.

– Da var det rett på isolat, forteller Silje som måtte tilbringe ti dager på Beitostølen før hun fikk vende tilbake til Lier og en langsom opptrening. Faren for å få senvirkninger av viruset gjorde at Silje tok det med ro resten av året.

– Selve koronaviruset fikk jeg som en lett forkjølelse, men det hang i ganske lenge. Jeg tok det veldig rolig i starten fordi det er vanskelig å vite hva som kan skje med kroppen etter å ha hatt korona. Så det ble rolig opptrening etterpå, og det ble nok litt i korteste laget før jeg startet på Lyngna. Jeg har knapt gått noen hardøkter siden slutten av november.

Koronaviruset ødela det som fram til da så ut til å bli en god oppkjøring:

- Jeg var i kjempeform, og jeg hadde gått noen testløp helga før der jeg følte meg veldig pigg. Derfor gledet jeg meg sykt til sesongstarten.

SKAL GÅ NM

Som toppidrettsutøver har det vært et dilemma i koronaåret – hvordan skal en unngå smitte som i verste fall kan spolere en sesong.

– Vi var så forsiktig som vi kunne, alternativet ville vært å ikke se samboeren hele året. Han måtte på jobb, så det var ingen andre måter å gjøre det på.,

Nå er planen å gå NM i Granåsen som starter lørdag. Silje planlegger å gå sprinten lørdag, duatlon søndag og 10 km tirsdag. 5 km klassisk mandag står hun over.

– Det blir brutalt, men kanskje får jeg en effekt av å ha overskudd og noen litt hardere økter i helga.

Vinterens store mål har hun lagt bort:

– Før jeg ble sjuk var målet å kvalifisere meg for VM, men det blir tungt. Nå er det bare å fullføre skirennene og få kroppen i bedring. Så får vi ta opptelling etter sesongen, sier Silje Øyre Slind som bor på Lier med samboeren og jobber som skitrener for Fossum IL.

MØTTE VEGGEN

Tvillingssøster Astrid Øyre Slind sitter i Sveits når OPP ringer. Lørdag skal hun gå sesongens første langløp, La Diagonela. Men forventningene er labre etter en tung høst.

Etter en god treningsperiode i sommer la hun inn en ukes ferie i Lofoten i månedsskiftet august/september. Der ble det noen spreke fjellturer opp og ned fjellene, før hun dro rett til Sandnes og gikk Team Koteng inn til seier i 24 timer-stafetten.

Det ble en dyr seier.

– Da kom smellen, etter det fikk jeg aldri hentet meg inn, innrømmer Astrid Øyre Slind.

– Jeg har hatt noen gode dager, og noen dårlige. I jula tok jeg det bare med ro, og nå regner jeg å bruke noen renn for å gå meg i form.

For langløpscupen er også lang, og i mars venter de store rennene.

– Det blir nok et sjokk å gå i helga, og jeg må ta de første konkurransene som trening. Så håpe jeg å komme i form til Vasaloppet og Birken, det kan bli en bra sesong selv om den har startet dårlig.

FRYKTER SESONGEN RYKER

Lillesøster Kari Øyre Slind valgte hjemlig trening på Skaret framfor Norgescup. Hun skal heller ikke gå NM til helga.

– Det er ingen vits, kroppen fungerer fortsatt ikke. Jeg har tatt noen blodprøver, så får vi se om de kan gi svar, sier en lett oppgitt lillesøster Øyre Slind når OPP treffer henne i skiløypene inn mot Langtjønna.

Hun trente for mye i høst, og møtte veggen før sesongen var i gang. Nå erkjenner hun at overtreningen kan koste henne hele vinteren.

– Akkurat nå tror jeg ikke det blir noen skirenn på meg i vinter, sukker lillesøster som også i fjor slet med å få kroppen til å tåle hardtreningen.