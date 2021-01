Får gå NM i Trondheim

Sport

Trondheim kommune ga onsdag klarsignal for gjennomføring av det planlagte ski-NM i byen 16. til 19. januar, tross høyt smittepress nasjonalt og lokalt.

Det går fram av en pressemelding fra kommunen. Rennene vil bli avviklet uten publikum. Det blir også begrensninger i antall deltakere. Det blir plass til maksimalt 150 utøvere. 90 herreutøvere og 55 dameutøvere, og de siste 50 består av trenere og smørere.

Programmet er også redusert, stafetten er allerede avlyst. Der ville Oppdal med søstrene Kari, Silje og Astrid Øyre Slind hatt vinnersjanser, de to førstnevnte prioriterer NM. Sistnevnte går også i år langløp.

Det er utarbeidet en smittevernplan for NM der aktørene deles i kohorter som skal holde god avstand til hverandre. Tilreisende deltakere skal ikke benytte offentlig transport, men komme i egne biler.

Det blir elektronisk registrering av hvor de ulike aktørene befinner seg på arenaen, slik at kommunens smittesporingsteam raskt vil kunne få oversikt over eventuelle nærkontakter. Det blir også grundig opplæring av frivillige i smittevern.

NRK har egen streng smittevernplan, og smittevernet vedrørende andre medier vurderes også som godt ivaretatt.

– Arrangementene tidligere i vinter på Beitostølen og Lillehammer ga oss nyttig erfaring og viste at våre smittevernplaner og protokoller gir et godt grunnlag for en trygg og forsvarlig gjennomføring av konkurransene også i Trondheim, sier arrangementssjef Terje Lund i skiforbundet.

NM innledes lørdag 16. januar med sprint klassisk stil. Dagen etter er det skiathlon, mens det er 5 og 10 km klassisk 18. og 10/15 km fri teknikk 19. januar.

