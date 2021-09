Lørdag klokka 16 gjenåpnes Norge

Siste nytt

Lørdag blir det en mer normal hverdag i Norge når samfunnet gjenåpner for fullt.

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Fra lørdag 25. september klokka 16.00 oppheves alle restriksjoner tilknyttet uteliv, arrangementer og sammenkomster:

Kravet om å holde én meters avstand til andre enn dem man bor sammen med, blir opphevet fra og med lørdag klokken 16.

Dermed vil det igjen bli åpnet for fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger.

Fra og med lørdag klokka 16 oppheves også kravet om bordservering på serveringssteder og innslippsstoppen klokka 24. Utelivet kan drive som før.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å gå videre i sin gjenåpningsplan i månedsskiftet september/oktober. Regjeringen følger deres anbefaling.

– Jeg tror ikke alt blir akkurat som før. Jeg tror det som vi har vært igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vond, sier Erna Solberg.

Hun peker på at smittetallene synker, at sykehusinnleggelsene har flatet ut, og at regjeringen forventer i løpet av få uker at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinerte.

Folkehelseinstituttet mener også at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet.

– Dette er bakgrunnen for at regjeringen etter en grundig vurdering, har kommet til at vi i morgen klokka 16.00 går over til en normal hverdag, sa statsministeren.

Samtidig vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Utelivet gjenåpner lørdag kveld

Dermed er det igjen duket for dansing på dansegulv og henging i baren for de festglade, og utelivet kan igjen drive for fullt.

I mer enn ett og et halvt år har det vært innført avstandskrav for alle besøkende på utesteder og serveringssteder i Norge. Dette har lagt strenge begrensninger for antall gjester gjennom hele pandemien.

Krav om bordservering har vært gjeldende siden 1. juni i fjor, da også utesteder som ikke serverte mat, fikk åpne igjen etter de nasjonale reglene.

Utesteder og serveringssteder har også til tider vært under full nedstengning og med strenge begrensninger i åpningstider, både nasjonalt og lokalt.