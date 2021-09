Siste nytt

I Vassfjellet Vinterpark selger de et begrenset antall sesongkort i året. Disse legges ut dagen etter at trekket stenger for sesongen. Sesongkortene for kommende vinter koster 2900 for voksne og 2500 for barn, studenter og eldre, og ble revet vekk første dag de ble lagt ut for salg.