Sjefen måtte selv bo på hotellet da månedsrekorden ble knust

Siste nytt

– Bare i juli har vi hatt 5000 romdøgn og cirka 9500 gjester, så det har vært ekstremt bra – og veldig gøy, sier hotelldirektør Michael Thomson til OPP når han oppsummerer sommeren så langt.

Selv har han valgt å prioritere hotellet og jobben denne sommeren. Derfor har hotellsjefen, som bor i Kristiansund, selv valgt bo på ett av hotellrommene i sommer!

– Det har egentlig vært jobb fra du står opp til du legger deg, sier Thomson, som skynder seg å rose alle medarbeiderne og sommervikarene for innsatsen denne sommeren.

Fastboende har utvilsomt lagt merke til at parkeringsområdet ved hotellet i praksis har vært fullt hver kveld denne sommeren.

– Det har vært nesten tomt her fra klokka 12 til 14, men så har det gradvis blitt fylt opp utover ettermiddagen og kvelden, sier hotellsjefen til OPP.

– Mange har booking-apper på telefonene sine. Er der mer vanlig at bestillingene kommer via slike, eller ringer de hotellet og bestiller?

– Vi opplever stadig vekk at folk kommer inn døra og spør om vi har plass, eller at de ringer. Men mange benytter seg av appene, og vi ser at det er viktig å være på Booking.com, Expedia, men det kommer også bestillinger gjennom vår egen, som er Nordic Choice, sier Thomson.

Han konstaterer at det er mye enklere å booke nå enn det var tidligere.

– Man kan bare gå inn og søke opp stedet for å se om det er ledig.

– Det er vel unødvendig å spørre hvem som har vært gjestene deres i sommer?

– Ja, det er nordmenn, men vi har faktisk også hatt noen tyskere, sier hotelledirektøren, som opplyser at belegget så langt i sommer ligger 10 prosent over fjoråret.

Full restaurant

– Men vi har opplevd mye større omsetning på mat og drikke i år sammenlignet med fjoråret, med full restaurant hver dag, forteller Thomson.

Forklaringen på omsetningsøkningen i sommer ligger selvfølgelig i brannen hotellet hadde på kjøkkenet i fjor sommer, som medførte at kjøkkenet var stengt fra midten av juli helt fram til utgangen av august.

Takknemlig

Etter halvannet år med smittevernrestriksjoner grunnet pandemien, har også Quality Skifer Hotel sett seg nødt til å gå til permitteringer i perioder med liten trafikk. Noe knapt noen hotell i landet har kommet utenom grunnet restriksjonene.

Som hotellsjef Erik Sæther ved Oppdal Turisthotell fortalte i siste utgave av OPP, har dette medført at flere ansatte har valgt å finne seg andre jobber framfor å gå permittert.

– Vi har heldigvis klart å beholde flere ansatte, og det er jeg ekstremt takknemlig for. Men vi har hentet inn mange unge arbeidstakere i både restauranten, resepsjonen og til å ta hånd om rommene, sier Thomson og legger til at de i tillegg til sommervikarer, opplever at flere velger å bli for å fortsette også utover høsten.

– Det har fungert veldig bra, og det er ingen tvil om at de som har vært her virkelig har fått testet seg; for det har vært fullt kjør.

– Hvordan det ser ut videre utover høsten?

– I fjor var september veldig bra, og nå har vi en god del forespørsel på konferanse; oktober begynner å fylles opp, og vi har allerede fått flere forespørsler om julebord. Så det ser veldig lyst ut der framme.

– Men med tanke på at pandemien ennå ikke offisielt anses for å være over, kan du vel ikke garantere noe som helst?

– Nei, vi kan ikke garantere noe. Men vi ser lyset i tunnelen, selv om vi fortsatt kanskje må leve med noen restriksjoner. Samtidig ser vi at det nå er mulig å planlegge litt; det er det vi har savnet, og det har gjort det veldig uforutsigbart for mange, sier hotelldirektøren.