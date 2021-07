En av idrettslagets beste og mest utholdende støttespillere

Siste nytt

Eiliv Grut gikk bort 17. juli 2021 etter en tids sykdom, og med ham har Rennebu idrettslag mistet en av sine beste og mest utholdende støttespillere.

Eiliv var født i Grutagrenda i Meldal 10. november 1930, og var allerede fra barndom og ungdom opptatt av friluftsliv og sport. Idrettslaget Nor hadde da et svært sterkt idrettsmiljø, særlig innen ski, og der var Eiliv en aktiv deltager.

Interessen var ellers stor for skog, mark og friluftsliv, og det var da naturlig at utdannelsen ble innen skogbruket. Med denne bakgrunnen kom han i 1957 til Berkåk for å starte sitt etter hvert langvarige arbeid som herredskogmester i Rennebu og Oppdal. Fra første stund deltok han aktivt i det lokale idrettslivet i Rennebu, og det var også her skisporten som sto hans hjerte nærmest.

Eiliv var primus motor i en nærmest kontinuerlig forbedring av løypenettet gjennom mer enn 35 år, og målet var å legge til rette for skiutfoldelsen både for turgåere, trimmere og konkurranseutøvere. Disse årene inneholdt en voldsom utvikling; fra det nærmest utenkelige på slutten av 60-årene da en begynte å rydde skog for å gå på ski, til etablering av brede traseer tilpasset store tråkke- maskiner.

Eiliv var løypesjef ved mange store skirenn, også under NM98 som Rennebu arrangerte sammen med idrettslagene fra Meldal, hans fødekommune. En kan da kanskje si at ringen var sluttet?

I god tid før NM98 var løypenettet blitt godkjent til og med for verdenscuprenn, så alt var i sin skjønneste orden. NM98 gikk svært bra, og ble av «Norske Sportsjournalisters Klubb» kåret til beste idrettsarrangement i landet dette året. Da hadde løypene selvsagt vært en viktig faktor i helhetsvurderingen. Ved siden av løypene satte Eiliv ofte opp gapahuker og ymse andre byggverk til glede for barnefamilier og turgåere som ville puste litt på.

Av utmerkelser for sin innsats for idretten mottok Eiliv idrettslagets fortjenstmerke i 1983, Rennebu kommunes kulturpris i 2001, og ble deretter utnevnt til æresmedlem i Rennebu idrettslag i 2005.

Rennebu idrettslag takker Eiliv Grut for hans store og trofaste innsats, og lyser fred over hans minne.

Rennebu idrettslag