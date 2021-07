Siste nytt

Trafikken er stor på søndager i fellesferien, når også alle hyttegjester i Oppdal skal hjem igjen fra hytta. Søndag ettermiddag i fire-tida står køen sør for Stavåbrua forbi avkjøringen til Rv3 over Kvikne. Også sist søndag var det enorme køer både sør og nord for brua, og køen sto gjennom Berkåk sentrum.