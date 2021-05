Dette måtte Burger King betale for tomta

Siste nytt

I underkant av 5,1 millioner måtte Burger King ut med for den 2,8 mål store tomta i Nyvegen 5. Det tilsvarer er kvadratmeterpris på 1 816 kroner.

Eller 71 830 Whopper-burgere for å bruke fast food-kjedens egne begrep.

Salget er nå tinglyst og offentlig gjennom eiendomsoverdragelsene i mai som du kan sjekke i kartet over.

Tomta, som går under navnet «Råktomta», ble solgt av Haftor og Ragnhild Skjelstad.

Det er en tre ganger høyere kvadratmeterpris enn hva Biltema betalte i 2019 for sin 18,7 mål store tomt nord for Oppdal sentrum.

Også tomta hvor Shell nå har sin automatstasjon ble solgt for en lavere kvadratmeterpris. Den 4,6 mål store tomta ble solgt for akkurat 1000 kroner kvadratmeteren i september 2018.

Derimot er prisen Burger King har betalt under det Coop Oppdal la ut for den 10,3 mål store tomta til Oppdal Maskinkompani bare et steinkast unna Burger King-tomta. Coop Oppdal betalte i 2020 20,2 millioner som gir en kvadratmeterpris på 1 961 kroner.

Også Siva måtte betale mer enn Burger King. Det statlige selskapet måtte ut med 2 122 kroner kvadratmeteren til Oppdal kommune for tomta midt i sentrum der innovasjonssenteret Krux åpnet i januar.

I mai skiftet 53 eiendommer eier i Oppdal, og 19 i Rennebu. I vårt interaktive kart øverst i saken kan du se alle eiendommer.