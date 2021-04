Norge åpnes opp fredag – får skjenke øl igjen

Siste nytt

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data, ikke datoer når vi skulle åpne opp. Vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp Norge igjen etter strenge smitteverntiltak fra før påske.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Det betyr at det igjen blir alkoholservering til mat, utesteder får ha åpent til 22, kinoen får ta inn flere enn de 20 i påska - og svømmehallene kan gjenåpne.

Slik er de nye reglene:

Inntil 5 gjester i private hjem

Skjenking til kl. 22, men med krav om matservering

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Samtidig kom Solberg med klare anbefalinger om reising og sosial aktivitet:

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester.

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

I starten av mai skal regjeringen vurdere om det er trygt nok å gjennomføre neste trinn i gjenåpningsplanen.



– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sier statsminister Erna Solberg (H) under regjeringens pressekonferanse.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. Det betyr blant annet mer fysisk undervisning, at flere kan samles hjemme og i forbindelse med arrangementer og at skjenketiden utvides til midnatt.