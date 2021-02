Thorvald setter nye spor

– Selv om det har vært kaldt lenge nå, er dette den fineste vinteren vi har hatt her i Storlidalen.

Siste nytt

Med løyper fra Lønset og utover Storlidalen mot Storli og videre inn mot Tovatna, er det løypetilbud for enhver smak i dalen lengst vest i Oppdal. Her kan fastboende og hyttefolk ta for seg av 60 kilometer med oppkjørte løyper, der oppfinnsomheten er tatt i bruk grunnet litt lite snø enkelte områder i høyden. Rundt Høa har Hallvard Storli gjennom mange år kjørt tråkkemaskin og preparert spor; men så langt i vinter har det ikke vært mulig grunnet marginale snøforhold.