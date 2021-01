Her er navnetoppen i Trøndelag

Siste nytt

Jakob holdt stand som Norges mest populære guttenavn i fjor, mens Nora dyttet Emma ned fra navnetoppen på jentesiden.

I Trøndelag var også Nora mest populær, såvidt foran Emma og Ella som delte 2. plassen. Detter også tre på topp i Norge.

På guttetoppen var det Emil som var desidert mest populært i Trøndelag, foran Jakob og Oliver. På landsbasis er det Noah som er inne på tre på topp sammen med Emil og Jakob.

Nora er det tredje mest brukte jentenavnet etter årtusenskiftet, etter Emma og Sara. Sistnevnte er for første gang ute av topp 10-listen siden 1999.

Nora var det mest populære jentenavnet i sju fylker. Ouren i SSB påpeker at Nora, som er en kortform av navnet Eleonore, var lite brukt mellom 1940 og 1980, men har fått et oppsving de siste årene sammen med andre jentenavn som slutter på bokstaven «a».

Hele 54 prosent av jentene som ble født i fjor, fikk et navn som slutter på «a», men nå er trolig toppen nådd, ifølge navneeksperten.

– Jeg tror vi har passert toppen når det gjelder a-endinger, men det kommer til å ta lang tid før det er ute, sier Ouren.

Jakob fortsatt på topp

422 gutter ble hetende Jakob eller Jacob i 2020. Dette var også det mest populære guttenavnet i 2019 og i 2017. Navnet har vært på topp 10-listen siden 2013.

Emil var nest mest populært blant guttenavnene, mens Noah eller Noa er på tredjeplass på statistikken. Både Emil og Noah var mer populære i 2020 enn året før, og de har klatret på statistikken.

Bibelske guttenavn er stadig populært, og på topplisten finner vi både Lucas og Filip, i tillegg til Jakob og Noah.

Det er relativt få endringer på lista for 2020 sammenlignet med lista for 2019. Det er et tegn på at navnene har etablert seg, ifølge Ouren.

– Det handler om mote, men det går mye saktere enn med klesmote, sier han.

Forskjeller mellom fylkene

Selv om Jakob ble mest brukt i hele landet i fjor, er det bare i Rogaland navnet topper statistikken. I Oslo topper Mohammed i ulike skrivemåter statistikken, mens Filip er mest brukt i Innlandet og Viken. William er på topp i Troms og Finnmark, mens Emil er på topp i Agder, Trøndelag og i Nordland.

Også når det gjelder jentenavn er det litt variasjon mellom fylkene. I Oslo, som ifølge Ouren er et litt ledende fylke i Norge når det gjelder navn, topper Maja foran Sofia og Iben.

I Viken er Olivia på topp. Tiril er på andreplass i Innlandet, og Anna ligger som nummer to i Møre og Romsdal.

Hedvig, Agnes og Olav kommer

Ouren i SSB trekker fram jentenavnet Hedvig som et navn å merke seg. Hedvig har hoppet fra 70. plass på listen til 40. plass. Navnet var på topp mellom 1900 og 1910, og ofte går det rundt 120 år mellom toppene.

– Navn som Agnes og Olav har også en veldig spennende kurve. De har gått sakte oppover lenge, og det er all grunn til at de skal fortsette oppover, sier Ouren.

Det er to nye jentenavn på topp ti listen fra i fjor. Det er Emilie og Leah, mens Sara og Ada er ute av listen.

Det eneste nye navnet på guttelisten er Liam, som har overtatt for Aksel.

