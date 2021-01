Fant to sauer i jula

Siste nytt

– Jeg skulle en tur opp til Drivdalshornet. Gikk på ski oppover lia og hørte plutselig bjeller. Jeg gikk etter lyden, og der sto to sauer, forteller Oddveig Torve til OPP.

Sauebonde Håvard Hårstad medgir at han ble glad da han fikk en telefon fra Torve etter turen, der hun fortalte at hun hadde funnet to sauer med øremerker som avslørte at det var dyr fra hans besetning hun hadde sett.

– Det er ei tekse og et værlam som hørte sammen. Svein Setrom oppdaget teksa først, men han lyktes ikke med å få sauene ned. Derfor dro jeg og flere i familien oppi lia en tur; vi tok en sjanse på at hun var der de sist ble observert, men vi fant dem ikke, forteller Håvard Hårstad til OPP.

Sauebonden, som driver gården Fossem fremst i Sætrumsmovegen på Driva, forteller at han bruker å slippe sauene på utmarksbeite oppi Trondalen. Flesteparten av sauene bruker å komme ned dalen selv om høsten. Bortsett fra to dyr som han visste hadde strøket med, manglet han ei tekse og et værlam etter sankinga i høst.

– Hun har brukt å komme ned senere enn de andre om høsten, så jeg hadde håp om at hun ville dukke opp etterhvert.

På grunn av mjølkkjøring (Hårstad kjører mjølkbil for Tine) og behovet for å få med folk, forteller Hårstad han ikke om seg opp i lia før femtedagen.

– Ivar Håker var med som observatør, og ledet meg rett på teksa, som sto under et berg. Hun blåste ikke i nesa eller noe, men sto helt rolig da jeg gikk bort til henne. Så det gikk veldig greit å jage henne og lammet ned lia. De kom bort for oss ei stund ovafor Tysland, men så fant vi henne igjen, forteller sauebonden.

Han legger til at teksa ble motvillig da de kom ned mot dyrkamarka ved gården.

– Hun begynte å springe, så da tenkte jeg at dette ikke kom til å gå. Men så slapp vi ut noen sauer fra fjøset, og da skjønte hun hvor hun skulle.

Etter å ha fått både mordyret og lammet inn i fjøset, kunne Hårstad konstatere at begge var i det han selv beskriver som «merkelig godt hold».

– Det skyldes nok at det var lite snø oppi lia, så hun har gått bare på lyng og tørrgras, og har ellers hatt tilgang på vann og alt. Rart egentlig at hun ikke har gått ned lia tidligere.

Etter at de hjemvendte sauene kom inn i fjøset, forteller Hårstad at han har startet med en forsiktig oppfôring.

– Teksa hadde mye ull, men den venter vi med å ta til vårklippingen. Hun skal få et friår nå; det blir ingen paring.

Sauebonden, som har 65 vinterfôra sauer, forteller at han har minimalt med tap etter siste beitesesong.

– Men jeg er selvsagt takknemlig for alle som sier i fra når de ser dyr. Det har jeg opplevd flere ganger og det er til stor hjelp, spesielt når det lir langt på høsten.

– Hadde du regnet teksa og lammet som tapt?

– Jeg hadde nok det, men samtidig hadde jeg lurt litt på henne , for hun har bestandig kommet sent hjem, sier Hårstad og medgir at det ble en riktig gladsak i romjula å få hjem de to dyra som manglet i besetningen.

– Det er det som er om å gjort - å få hjem alle.