Nedgang i smitten i Trondheim

Innen onsdag håper arrangøren at Trondheim kommune har gitt et endelig klarsignal for at langrenns-NM del 1 kan gå som planlagt i Granåsen. Første NM-dag er lørdag 16. januar. Siste dag er tirsdag 19. januar. Både Silje og Kari Øyre Slind skal gå NM etter å ha ladet opp i Oppdal i jula.

Trondheim kommune må gi en endelig tilbakemelding på at smitteverntiltakene er gode nok. Versjon fire av smittevernet for arrangementet ble levert til ansvarlige myndigheter like før jul.

– Onsdag er bortimot deadline for vår del. Vi er klare til å arrangere NM, men vi har ikke startet å trykke på de avgjørende knappene ennå, sier Arne Otto Vedvik, lederen i organisasjonskomiteen i Granåsen Aktivum, til NTB.

Kanskje kan han gi sine medarbeidere beskjed om det blir et NM eller ikke allerede tirsdag kveld. Da arrangeres neste møte i organisasjonskomiteen.

Vedvik sier at det ikke har vært noe tema at NM ikke blir noe av. Arrangøren har også fått gode nyheter gjennom nedgang i antall koronasmittede i byen i de siste dagene.

Mandag ble det rapportert om 17 koronasmittede i Trondheim kommune.

Koronasituasjonen har allerede gjort at det ikke blir arrangert noen ordinær stafett i årets mesterskap.

(©NTB)