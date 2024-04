Gjennom å speile menneskene de møter, synger, spiller, danser og er tilstede i øyeblikket når de frem til mennesker som er mye inne i seg selv.

Klokkeklovnene kommer til Oppdal helsesenter lørdag 20. april. Randi Almsgård i Oppdal kvinne- og familielag forklarer til Radio E6 hva de skal gjøre.

– Det er en organisasjon som driver med landsomreisende virksomhet. De besøker forskjellige sykehjem og helsesenter der det bor demente.

Dermed kommer de til Oppdal. Først er det åpent møte på Turisthotellet klokken 10, før klovnene drar opp på helsesenteret.

– Der er det åpent for alle pårørende og ansatte som jobber med demente. Dit kommer også en av klovnene som introduserer seg selv, og forklarer hva de holder på med.

Viktig arbeid

Klokkeklovnene besøker helsesentre rundt omkring i landet og sprer masse humor, men har også et annet viktig formål.

– Klokke er noe som går igjen i forhold til å få en dement diagnose. For da må de gjennom en klokketest - derav navnet klokkeklovn. De er utdannede klovner med spesialutdanning i forhold til demente etterpå.

Hos demente forsvinner gjerne evnen til å gjenkjenne ansikt først.

– Derfor har klovnene også den rød nesen, som gjør det enklere å fokusere på ansiktet. Så improviserer de mye under besøket.

– Burde vi som pårørende også ta på oss klovneneser når vi besøker de med demens?

– Det får vi høre når Klokkeklovnene har introdusert seg. Men poenget med nesen er at at de som mister fokus på et ansikt har noe å se på.

– Gi dem et glimt av hverdag

Demente er en gruppe mennesker som det fokuseres mye på i samfunnet om dagen. Demenskoret har vært et populært program på TV, og i Oppdal har de sin egen versjon av dette koret.

– Det er så viktig, for de lever i nuet. De har ingen tidsaspekt, og derfor er det så viktig at de får de små glimtene av hverdag.

Almsgård håper så mange som mulig kommer både på turisthotellet og på helsesenteret.

– Jeg syns absolutt det. For de er ganske fantastiske mennesker, som driver med et litt ukjent, men viktig arbeid.