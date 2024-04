Opdal Jæger- & Fiskarlag, OJFL, arrangerte klubbmesterskap for stående fuglehunder i påsken. I unghundklassen for hunder under to år ble alle som kom på pallen ført av unge damer. Også beste hund over to år hadde kvinnelig fører.

Vinneren Linda Karlsen med Tyro flankert av nummer to, Harald Aas Aune med Kayleigh til venstre og nummer tre, Arve Kulvik med Arina til høyre. Foto: OJFL

OJFLs klubbmesterskap for stående fuglehunder ble arrangert i Grytdalen for tredje gang. I år var 20 hunder påmeldt. Alle tre setterasene var representert, samt pointere. Det var mange gode hunder med ivrige eiere som møttes til fredelig kappestrid. God stemning, brukbart vær og en del rype.

Å få stadig flere damer med på jakt og skyting er en klar målsetting for Opdal Jæger- & Fiskarlag. Leder for jaktutvalget i laget og arrangementsansvarlig, Trond Kristian Karlsen, uttrykker derfor at laget er svært tilfreds med å se at stadig flere damer deltar i klubbmesterskapet.

–Spesielt hyggelig er det jo at damene stikker av gårde med storparten av pallplassene, sier Karlsen.

Selv om OJFL er fornøyd med årets deltakelse og arrangement, satser laget på at enda flere damer (og menn) vil delta neste år:

– Klubbmesterskapet er en fin måte å lære mer om dressur og trening av fuglehunden, sier Karlsen. Meld deg på neste år, er oppfordringen fra Karlsen til fuglehundeiere.