Rennebu mannskor feirer 20 år, og jubileumskomiteens sjef Hans Christian Borchsenius sier til Radio E6 at koret er stolte av at de synger og trives godt på konsert når de kan få litt applaus.

– Vi ser veldig fram til lørdag, sier han.

Ann-Kristin Haugerud hadde dirigert mannskor i nabokommunen i 15 år da hun fant ut at det var på sin plass med et mannskor i Rennebu. I 2003 kalte hun inn til første øvelse, og da dukket det opp en 5–6 karer. Men det ballet raskt på seg, og til andre øvelse hadde antallet tredoblet seg. I perioder har de vært over 30 mann. Hvis alle er friske og pigge er de 25 medlemmer i dag.

Ann-Kristin Haugerud startet Rennebu Mannskor for tjue år siden og er fortsatt korets kunstneriske leder. Legg merke til kaffekannene i bakgrunnen, skravlepausen under øvingene er en viktig del av det sosiale fellesskapet man opplever når man synger i kor. Foto: Jan Inge Flå

– Låter det bra?

– Det er høy gjennomsnittsalder og bra kvalitet, så etter applausen å dømme så høres det bra ut, sier Borchsenius og smiler.

Mannskoret i Rennebu feirer porselensbryllup, og da må det øves. Foto: Jan Inge Flå

På lørdag har de med både band og pianist, og da kommer de til å stå stolt og synge med brede skuldre, lover han.

De har plukket ut «Greatest hits» fra Rennebu mannskor siste 20 år, det er låter de vet at publikum liker og som de selv trives med å synge.

– Den aller første er «Kjerringa med staven», faktisk. Det var den første sangen Rennebu mannskor lærte seg i 2004.

De har med engelske og norske låter. Blant annet Grågåsa av Kari Bremnes, en ordentlig mannskorlåt i «Mitt land« av Bjørnstjerne Bjørnson, og en musikallåt fra Les Miserables.

– I tillegg har vi Halfdan Sivertsens Bruremarsj fra Lødingen, og mye annet.

Perfekt dirigent

Det er litt av en musikalsk reise. Men har det vært utvikling?

– Det er høy gjennomsnittsalder og en konservativ holdning, men vi har utviklet repertoaret litt, vi har det, sier Borchsenius.

De har fått med seg eget band med kapellmester Brage Stølan, og pianist Sølvi Dons Uv. I tillegg til den nevnte dirigenten:

– Vi er helt avhengige av Ann-Kristin Haugerud. Hun kjenner oss, og hun vet hva som skal til for at vi strammer oss opp og synger riktig.

Sølvi Dons Uv har vært mannskorets faste pianist nesten siden starten og hun blir selvsagt også å finne bak tangentene under jubileumskonserten. Foto: Jan Inge Flå

For det må en dame til:

– Hun er perfekt. Hun er med på oppvarmingen, og vi får alltid klem til slutt, og det gleder vi oss til.

Nå skal karene bake kake og stryke skjorte slik at de er klare til lørdag, der det er to forestillinger. Informasjon om billettsalget finner man på Rennebu mannskors hjemmeside på Facebook.

– Vi er avhengige av å ha to konserter så alle som vil se oss får plass, sier han med glimt i øyet.