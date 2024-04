Kulturhuset var nærmest fullsatt av ildsjeler fra en haug med lag og foreninger som i går fikk penger fra Oppdalsbankens overskudd.

I alt delte banksjef Gro Furunes Skårsmoen og hennes medhjelpere ut over 2,9 millioner kroner til en rekke ulike investeringer og driftstiltak, fordelt i seks ulike utdelinger i løpet av kvelden.

Se full oversikt over de 62 som får penger nederst i saken.

Her blir det penger til innkjøp av lavvo,isbrodder, varmepumpe, oppvaskmaskin, traktor, snøscooter, drakter, flomlys – og piano til frivilligsentralen.

For kvelden demonstrerte et utrolig mangfold i bygdas rike foreningsliv, her kom alle med og det ble penger til både quiltelag og klatrere.

For jernbanepensjonistene som bygger opp Dovrebanem-museet på Oppdalsmuseet betyr gaven på 320 000 kroner at lokstallen nå er ferdigfinansiert etter at de fra før har fått tilsammen 430 000 kroner fra Norsk Jernbanemuseum og Oppdal historielag.

Men det blir også penger til rekrutteringstiltak og arrangement, samt penger som går til å styrke grendehusene.

1 / 10



















Det siste satte ikke minst Magnhild Tågarda Utfærdstronge pris på, hun var hentet inn som underholder under gallaen og dukket opp på scenen med jevne mellomrom - med treffsikre kommentarer til det meste. Eller som den fyldige Magnhild sa det:

– Det er jeg som representerer bredden i kulturen!

Hun og skiløper Kari Øyre Slind loset publikum gjennom en galla der det også ble både sportslige og kulturelle innslag av stipendvinnerne Tamara Ivanovic og Øyvind Sandum.

Og gavegallaer blir det ikke slutt på med det første. Flere banker har avviklet dette, det skal ikke styreleder Bjørn Ove Ansnes som karakteriserer bankens egenkapital på snart 700 millioner kroner som Oppdals eget oljefond:

– Gaveinstituttet skal vi ha så lenge jeg er her!