Friskiklubben gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer hoppkonkurranse utenfor Krux langfredag ettermiddag.

– Vi arrangerer en åpen jam for utøvere i alle aldre som vil komme og gjøre sine beste tricks og knep, foran et stort publikum, sier arrangør Audun Wang.

Han og friskiklubben, Bonanza Cru, et stort sponsorlag og Oppdal kommune har brukt påsken på å bygge et svært stillas med hopp utenfor Krux.

– Frivilligheten i Oppdal har fått bein å gå på i påska, sier Wang til OPP.

I år blir hoppet mer krevende enn det var i fjor. Foto: Audun Wang

Populært arrangement

De arrangerte samme konkurranse i fjor, som trakk mellom 40–50 deltakere.

– I fjor hadde vi et litt mindre format. I år blir det litt større. I fjor var det en snødynge og en rail - i år er det stillas med hopp og alt mulig.

Konkurransen er åpen for deltakere i alle aldre, på både ski og snowboard.

– Det var mange yngre deltakere i fjor. Vi håper på å få med flere eldre i år.

Ettersom hoppet oppskaleres tror Wang at de aller minste kanskje ikke tør å begi seg utfor ovarennet i år

– Det er et stort hopp med et krevende inngangsparti, men jeg tenker at de fra rundt 9 år og oppover kommer til å prøve seg.

Friskigruppa har omtrent 25 medlemmer i den yngste aldersgruppen.

– Det er stor variasjon i nivået på dem, men mange holder et veldig høyt nivå. De trener både ute og inne, med trampoliner og barmark. Så har vi en felles trening i uka oppe i bakken som er felles for begge gruppene, sier Wang.

Arrangementet langfredag trakk mange skuelystne til Krux i fjor. Foto: Arkiv

Nyter godt av samarbeid

Friskigruppa står også bak parken i Vangslia, som er bygget ut i samarbeid med velkjente Mushroom Crew - Norges beste parkbyggere, og skisenteret.

– Skisenteret har stilt område og maskiner tilgjengelig, og vært veldig behjelpelige til å få til parken. Så er det Friskiklubben som har stått for det økonomiske sammen med gode sponsorer for å få tak i Mushroom Crew. Så er det gjengen i skiheisen som har stått for vedlikeholdet av parken.

Mushroom Crew har også vært med på å tegne opp hoppet ved Krux til langfredagens konkurranse.

– Vi har gjennomført noen testhopp på torsdag, og tilbakemeldingen er at det er perfekt. Dette kommer til å bli spektakulært, sier Wang.

Arbeidet med stillasbygging og shaping av hoppet har pågått både dag og natt. Foto: Audun Wang

Premier blir det selvfølgelig for de beste tricksene.

– Flere lokale bedrifter stiller som sponsor både på premier og økonomien for å få til dette.

– Det må vel friste for arrangørene å hive seg utfor også?

– Ja, vi tenker at vi skal prøve oss vi også. Men vi blir vel ikke med på selve konkurransen, for det er jo ungene og de mest aktive som skal få konkurrere, sier Wang.

Bonanza Cru er filmskapere fra Oppdal, og de stiller med både kamera for å filme begivenheten.

– Vi begynte med arbeidet for en uke siden, og nå er alt klart til i ettermiddag, sier Wang.