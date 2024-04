Utsetter fotballhallplaner

Планы по строительству футбольного зала откладываются

Fotballhallplanene i Oppdal er satt på vent av fotballgruppas styre fordi det ikke finner folk som vil sitte i et aksjeselskap som skal drifte hallen.

Планы по строительству футбольного зала в Оппдале были приостановлены правлением футбольной группы, т.к. они не могут найти людей, желающих войти в акционерное общество, которое будет управлять футбольным залом.

Kommunen venter dermed på å sluttbehandle reguleringsplanen for hallen.

Следовательно муниципалитет ожидает завершения разработки плана зонирования зала.

Styreleder for Oppdal IL fotball, Hilde Rislien, håper å ha styret på plass før sommeren.

Председатель правления «Oppdal IL fotball» Hilde Rislien, надеется создать совет до лета.

Fotballhallplanene ble lagt fram i 2018.

Планы по строительству футбольного зала были представлены в 2018 году.

Det er avsatt 11,5 millioner kroner til hallen fra kommune og sponsorer.

На строительство зала от муниципалитета и спонсоров было выделено 11,5 миллионов крон.

Kommunen bidrar med 7,5 millioner kroner til hallen som skal stå på grusbanen som ligger rett ved den nye Sportshallen.

Муниципалитет внес свой вклад в строительство зала в размере 7,5 миллионов крон, который будет стоять на гравийной площадке, расположенной рядом с новым спортивным залом.

Det er ikke avklart hva slags hall det blir, men hallen må ut på offentlig anbud.

Что это будет за зал, пока не уточняется, но работы по строительству зала должны быть выставлены на открытый тендер.

Hallen kan tidligst stå ferdig høsten 2025 og vil være viktig for Oppdals nærmere 500 fotballspillere, spesielt i vinterhalvåret.

Зал может быть завершен не раньше осени 2025 года и будет важен для почти 500 футболистов Оппдала, особенно в зимние месяцы.

Hallen får en spillflate på 70 x 50 meter, og er anslått å koste 24 millioner kroner.

Зал будет иметь спортивное напольное покрытие размером 70х50 м, его стоимость оценивается в 24 миллиона крон.

Lederne i bondeorganisasjonene Gjert Arne Os, Marthe Grøseth Langset og Therese Ørstad (t.v.). Foto: Morgan Frelsøy

Bønder protesterte

Фермеры протестуют

Rundt 50 bønder i Oppdal kjørte tirsdag kveld traktorene sine fra hele bygda inn til Oppdal sentrum og parkerte foran rådhuset.

Во вторник вечером около 50 фермеров пригнали свои трактора в центр Оппдала и припарковались перед Ратушей (Городской совет).

Slik ville lokale bønder markere sin misnøye med regjeringens forslag til hva de skal tjene i framtida.

Таким образом, местные фермеры хотят выразить свое недовольство предложением правительства о том, сколько им следует зарабатывать в будущем.

Over hele landet har det vært demonstrasjoner mot regjeringens inntektsforslag for bønder.

По всей стране прошли акции протеста против предложения правительства о доходах фермеров.

Regjeringens forslag ble behandlet i Stortinget torsdag.

Предложение правительства рассматривалось в Stortinget (парламент Норвегии) в четверг.

Bøndene er misfornøyde med forslaget om at bønder skal sammenlignes med lærere og sykepleiere i inntektnivå.

Фермеры недовольны предложением правительства о том, что доходы фермеров будут сравнивать с доходами учителей и медсестер.

Men regjeringen ville at bønder skulle jobbe 145 timer i året mer enn disse - og med et lønnstrekk fordi politikerne mener bøndene «ikke optimaliserer gårdens potensial».

Но правительство хотело, чтобы фермеры работали на 145 часов в год больше, урезав при этом зарплату, потому что политики считают, что фермеры «не оптимизируют потенциал фермы».

I dag har mange bønder jobb ved siden av gården fordi de ikke kan leve av inntekten fra jordbruket.

Сегодня многие фермеры имеют дополнительную работу, потому что они не могут жить за счет доходов от сельского хозяйства.

Ifølge Therese Ørstad, leder av Oppdal bondelag, er det viktig for bønder å ha samme lønn som andre yrkesgrupper, fordi de har et betydelig samfunnsoppdrag med å forsyne Norge med trygg mat.

По словам Therese Ørstad, лидера ассоциации фермеров Оппдала, фермерам важно иметь такую же заработную плату, как и в других профессиях, т.к. на них лежит важная социальная миссия обеспечивать Норвегию безопасными продуктами питания.

Da regjeringen behandlet forslaget i Stortinget torsdag, gikk det ikke som politikerne ønsket.

Рассмотрение предложения правительством в четверг прошло не так, как они хотели.

Bøndene fikk delvis medhold, deres årsverk skal heretter være på 1750 timer, mot andre yrker som jobber 1700 timer i ett årsverk.

Фермеры получили частичную поддержку, их полная занятость в будущем составит 1750 часов в год, по сравнению с другими профессиями, которые работают 1700 часов.

Foto: Sjøentreprenøren AS

Dovrebanen gjenåpnes

Железная дорога Dovrebanen снова открыта

Dovrebanen mellom Oslo og Trondheim gjenåpner igjen 20. mai etter at jernbanestrekningen har vært stengt for togtrafikk siden august i fjor.

Железная дорога между Осло и Тронхеймом откроется 20 мая после того, как железнодорожный участок был закрыт для движения поездов с августа прошлого года.

Da førte ekstremværet Hans til at Randklev jernbanebru kollapset og ble liggende i elva Lågen.

Из-за последствий мощного шторма «Ганс» обрушился железнодорожный мост Randklev на реке Lågen.

Siden da har det gått bare tre tog hver vei på strekningen mot seks avganger hver vei før brua kollapset.

С тех пор по маршруту курсировало всего три поезда в каждую сторону, тогда как до обрушения моста отправлялось шесть поездов.

Det har heller ikke gått nattog og godstrafikken har vært sterkt redusert.

Также не ходили ночные поезда, а грузовые перевозки значительно сократились.

SJ Norge som driver Dovrebanen har hatt 26 prosent færre passasjerer som følge av problemene.

Из-за проблем у железнодорожной компании «SJ Norge», которая управляет железнодорожным участком Dovrebanen, уменьшилось количество пассажиров на 26%.

SJ Norge er glad for å komme i gang igjen.

Железнодорожная компания «SJ Norge» рада снова начать работу.

Morgentoget som går fra Oppdal mot Trondheim på morgenen klokka 06.21, går nå hele veien til flyplassen på Værnes med endestasjon Steinkjer.

Утренний поезд, который отправляется из Оппдала в Тронхейм утром в 06:21, теперь идет до аэропорта Værnes с конечной станции в Steinkjer.

Foto: Troll Arkitektur

Stopper oppdrettsanlegget

Запрет на разведение форели

Mattilsynet har avslått en klage fra selskapet Driva Aquaculture AS om å etablere et landbasert oppdrettsanlegg for ørret i Oppdal.

Mattilsynet (Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов) отклонило жалобу компании «Driva Aquacultural AS» на установку наземного предприятия по разведению форели в Оппдале.

Anlegget, som skulle være Norges største av sitt slag og representere en investering på 750 millioner kroner, ble planlagt å produsere 4000 tonn fjellørret årlig.

Предприятие, которое должно было стать крупнейшим в своем роде в Норвегии, предусматривало инвестиции в размере 750 миллионов крон, планировалось производить 4000 тонн горной форели ежегодно.

Mattilsynet begrunner avslaget med beliggenheten nær elva Driva, et nasjonalt laksevassdrag, og uttrykker bekymring for smitterisiko ved teknisk svikt, til tross for at gründerne argumenterer for at anlegget ville være svært trygt og miljøvennlig.

Mattilsynet (Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов) обосновывает отказ расположением вблизи реки Дрива, национального водного пути форели, и выражает обеспокоенность по поводу риска заражения в случае технического сбоя, несмотря на то, что учредители утверждают, что предприятие будет очень безопасным и экологически чистым.

Avslaget betyr tap av potensielle 40 arbeidsplasser og betydelige økonomiske ringvirkninger for Oppdal og regionen.

Отказ означает потерю около 40 потенциальных рабочих мест и серьезные экономические последствия для Оппдала и региона.

Gründerne har brukt åtte år og mange millioner kroner på prosjektet, og uttrykker skuffelse og frustrasjon over avslaget, som ikke kan påklages.

Учредители потратили на проект восемь лет и миллионы крон, они также выражают разочарование и недовольство отказом, который не подлежит обжалованию.

Foto: Morgan Frelsøy

Kraftig eksplosjon i Oppdal sentrum

Мощный взрыв в центре Оппдала

En kraftig eksplosjon kunne høres over hele Oppdal sentrum fredag morgen.

Впятницу утром был слышен мощный взрыв в Оппдале.

Den var kontrollert og planlagt, ifølge Tom Hoel, daglig leder av entreprenørselskapet Hoel & Sønner.

По словам Tom Hoel, генерального директора компании-подрядчика «Hoel & Sønner», взрыв был запланирован и все было под контролем.

Eksplosjonen var en del av forberedelsene for byggingen av et 2000 kvadratmeter industribygg på en tomt som har mye fjell som må sprenges bort.

Взрыв был частью подготовки к строительству промышленного здания площадью 2000 кв. м. на участке, где много горных пород, которые необходимо взорвать.

En vanlig dynamittsalve vil bli detonert senere fredag, men vil ikke være like høylytt.

Позже в пятницу будет взорван очередной залп динамита, но он будет не таким громким.