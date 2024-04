Det er kalt inn til pressekonferanse klokken 19 torsdag for å kunngjøre hvem som blir byens første byrådsleder. Men både Adressa , NRK og Nidaros erfarer at det er Dahlberg Hauge som er utpekt.

Dahlberg Hauge er i dag direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i kommunen – og medlem i Høyre.

Selv om han i dag er en del av administrasjonen, har han en lang fortid i Frp. Han har blant annet vært statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og har sittet i Frps sentralstyre, skriver Nidaros.

– Strategisk valg

Den påtroppende byrådslederen har også bakgrunn fra trondheimspolitikken. Han ble valgt inn i bystyret i 1999 og satt der fram til 2016, skriver NRK.

Frp er ikke en del av byrådet, men vil sørge for at mindretallsbyrådet har flertall. Om utnevnelsen av Dahlberg Hauge betyr at han også melder seg inn i et av byrådspartiene, er ennå ikke bekreftet. Ifølge NRK skal han ha meldt overgang til Høyre.

– Kristian Dahlberg Hauge vil være et strategisk valg for de blågrønne. De har ikke flertall i bystyret uten at Frp er med som støttespillere, sier Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK Trøndelag.

– Med en byrådsleder med bakgrunn i Frp, vil Frp være en tryggere støttespiller i bystyret, sier hun.

Dahlberg Hauge var tidligere gift med oppdalingen Rannei Mesloe.

– Ranum ønsket å fortsette som ordfører

Trondheim følger i fotsporene til Oslo og Bergen og skifter fra formannskapsmodell til byråd.

13. juni innføres parlamentarismen i byen.

For to uker siden ble det klart at Høyre, MDG og Venstre skal danne byråd sammen, men det har ikke vært kjent hvem som skulle få de ulike rollene.

Det var knyttet spenning til om Høyres Kent Ranum ville fortsette som ordfører eller om han ville gå inn i rollen som byrådsleder.

Ifølge Adressa har Ranum ønsket å fortsette i ordførervervet.

Byrådslederen blir den mektigste politikeren i Trondheim i en ny parlamentarisk styreform – der han skal lede et byrådskollegium som kan sammenlignes med en byregjering.