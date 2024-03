– I år er det gang nummer 60, sier rennleder Ingvald Haugan til Radio E6 om det tradisjonsrike turrennet som går av stabelen palmesøndag.

En av de påmeldte deltakerne har virkelig vist stayerevne og vært å regne med for arrangøren, ifølge Haugan.

– Vi har en som heter Asbjørn Stavne, som skal få for 50. gangen. Og når han har gått Nerskogrennet 50 ganger, begynner han å bli nokså voksen. Han er en spreking, og satt på Vognildsbua i sommer. Da hadde han syklet fra Rennebu.

Rennet går ikke lenger i samme trasé som for 50 år tilbake.

– Vi gikk fra Stølsvang i Grytdalen og til Vognild, og motsatt i mange år. Så ble Havdal skole bygget, og da gikk det ned til Havdal der det var enklere med dusj. Og så trakk Rennebu IL seg ut, og da ble det start på Nerskogen, og gikk framover, forteller Haugan.

Rundløype

Han tilføyer at de for å få bedret logistikken, gjorde et nytt trasevalg med start på Grøtsetra, via Gjevilvassdalen, Svadalen, Langtjønna langs Svahøvegen, over høyeste Skaret og fram igjen på Grøtsetra.

– Da er det enkelt med parkering og med logistikken for å få løperne dit de skal, sier Haugan, og opplyser at løypa nå er 23 km lang.

– I har har vi opprettet en egen klasse for 15- og 16-åringene. De skal gå opp og gå over Porten, og ned mot Skarvatnet, og videre ned til Grøtsetra. Den traseen er 13 kilometer; men de får nok en vel så tøff løype i og med at det er flere høydemeter enn de som går den lengste løypa.

På spørsmål om hvor mange påmeldte de har fredag formiddag, sier Haugan han ikke rikt vet.

– I fjor var det 64 deltakere, medregnet trimmerne. Det blir enklere for oss jo før folk melder seg på, selv om fristen ikke går ut før en time før start, søndag.

Barn, unge og voksne

På samme arena som Nerskogrennet har start og målgang, arrangeres Oppdalsbanken barneskifestival, palmesøndagen, med Cristel Haarstad banken i spissen for det hele. Det er nytt for i år, ettersom det tidligere har vært arrangert på Oppdal skistadion, i Kåsen.

– I år går vi for Grøtsetra og tenker at det blir kjempestemning å slå sammen disse to rennene. Det blir både Oppdalsbanken barneskifestival, med vanlig poengrenn som tidligere, samtidig som Nerskogrennet går. Så det blir skikkelig stemning med masse folk.

Mulig å låne utstyr

Haarstad forteller at de har fått med seg Bua, som stiller med utstyr for de som måtte mangle det. Oppdal ski- og skiskyting, IL Snøhetta og Vollan Oppdal friidrett, stiller også opp på arrangørsiden, og det blir ikke bare skirenn.

– Det blir ulike aktiviteter, deriblant aking, fra klokka 12 til 14, og skirenn som går klokka 13. I fjor var over 100 unger med, og vi håper enda flere blir med i år.

– Rekrutterer fremtidige deltakere i Nerskogrennet kanskje, Haugan?

– Det er det vi ønsker, til 15-16-årsklassen. For vi opplever at det er en del gutter og jenter som slutter med langrenn når de er 14-15 år. Men lykken er at de fortsatt er aktive på ski, og noen av disse vurderer å stille i Nerskogrennet.

– Det blir ordentlig liv på Grøtsetra med kombinasjonen barnskifestival og Nerskogrennet?

– Ja, jeg ser voldsomt positivt på at barneskifestivalen er samtidig med Nerskogrennet. De praktiske probleme det gir, skal vi prøve å løse så alle får en super dag.

Haarstad mener det ligger an til å kunne bli god stemning på Grøtsetra skiarena både når løperne starter og kommer i mål.

– Vi skal holde pølsene varme fra klokka 12 til 14, så det er bare å komme og spise og kose seg.