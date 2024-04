Onsdag 10. april ble en mann i 40-årene i Trøndelag ilagt besøksforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, begrunnet i brudd på besøksforbud og fremsettelse av alvorlige trusler mot nærstående personer.

Fredag 12. april vil en mann i 20-årene i Trøndelag også ilegges omvendt voldsalarm, begrunnet i vold og trusler mot en nærstående person.

Det opplyser politiet i Trøndelag i en pressemelding fredag.

Etter lovendringen 8. april i år, der straffeprosessloven § 222g ble tilført, kan påtalemyndigheten i politiet ilegge besøksforbud med elektronisk kontroll, dersom det er skjellig grunn til mistanke om at et besøksforbud er brutt.

I særlige tilfeller kan omvendt voldsalarm også ilegges uten forutgående brudd på besøksforbud.

Dette betyr at vedkommende får forbud mot å bevege seg i et angitt geografisk område og blir påført fotlenke med GPS.

Om forbudssonen brytes, går alarmen hos politiet, som kan overvåke personens bevegelser og effektivt foreta pågripelse.

Før 8. april var det kun domstolen som kunne ilegge dette etter rettskraftig dom. Nå kan politiet bruke det som tvangsmiddel i saker under etterforskning.

Trusler og hensynsløs atferd

– I saken der en mann i 40-årene er iverksatt omvendt voldsalarm, mener politiet at dette er nødvendig for at besøksforbudet blir overholdt, og at dette er et meget godt tiltak for å ivareta sikkerheten til de fornærmede, sier påtaleansvarlig politiadvokat Ingeborg Dyb Skjelvik i Trøndelag politidistrikt.

Den siktede personen i 40-årene har vært varetektsfengslet, frem til han onsdag ble løslatt med omvendt voldsalarm.

Han er tiltalt for trusler, hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud, og saken er berammet i Trøndelag tingrett i mai.

Selv om politiet med lovendringen kan ilegge omvendt voldsalarm, skal avgjørelsen likevel prøves av domstolen, gjennom en begjæring politiet må sende innen fem dager etter at den omvendte voldsalarmen er besluttet.