– Folkehelse og kultur henger så nøye sammen, sier fagkoordinator for folkehelse i Oppdal, Vigdis Lauritzen Thun til Radio E6.

Hun leder et pilotprosjekt i kommunen der målet er å fremme psykisk helse i hele befolkningen.

Mandag kveld skal Thun orientere om arbeidet under medlemsforum for Oppdal kulturråd under årsmøtet på Vognildsbua.

Hun håper mange vil ta turen for å høre om arbeidet.

Leder i Oppdal kulturråd, Kerstin Bergenwall, er glad for koblingen med kommunen. Temaet har allerde vært berørt, sier hun.

– Kulturhuset er en av de viktige møteplassene på tvers av generasjonene, der dette har vært snakket om. Det har kommet en forslag på hva vi kan gjøre for å få flere til å engasjere seg i lag og foreninger. Alle som er engasjert vet hva det betyr for oss, sier Bergenwall.

– Som hånd i hanske

– Folkehelse og kultur er som hånd i hanske, og det er kommunisert litt dårlig. Det ønsker vi å gjøre noe med. Regjeringen har sett at det er mange som sliter med sin psykiske helse, og i stedet for å behandle mer, er man opptatt av å forebygge og være bevisst på hva som gir god, psykisk helse, sier Thun.

Det er også essensen i kommunens folkehelsekampanje, og pilotprosjektet ABC. Det handler om å:

Gjøre noe aktivt

Gjøre noe sammen

Gjøre noe meningsfyllt

– Ved å kombinere disse tingene, noe man kan gjennom kultur og frivilling engasjement, så er det bra for den psykiske helsa. Alle vet at å trimme 30 minutt hver dag, og spise frukt og grønt gjør godt for den fysiske helsa. Forskning viser at å gjøre noe meningsfyllt sammen er bra for den psykiske helsa, sier Thun.

Åpent for alle

Kerstin Bergenwall sier medlemsforum er en dialogarena som er åpen for alle.

– Vi får også besøk av Joakim Størvold som har med seg gitaren sin og skal spille for oss. Han vet mye om utfordringer i livet og skal fortelle hva musikken har betydd for ham.