Klokka 14.12 torsdag ettermiddag melder Statens vegvesen at E6 over Dovrefjell er åpnet igjen.

Vegen ble stengt på grunn av uvær klokka 04.44 natt til torsdag.

Det blåser fortsatt stiv kuling på Fokstugu med vindkast opp i 23 sekundmeter, ifølge yr.no, der det også er gult farervarsel og advarsel om kraftig snøfokk.

Statens vegvesen opplyser i et varsel kort etter åpningen at uværet fortsetter og at veien kan bli stengt på nytt i løpet av ettermiddagen eller kvelden.