Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med likestillingen i landets kommuner.

Nå er den lokale likestillingssituasjonen bokstavelig talt satt på kartet.

Zoom inn på Oppdal og Rennebu i kartet nede på siden og sjekk hvordan kommunene scorer på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

Noen funn vi kan røpe før du sjekker kartet:

Oppdal scorer 100 prosent på andel barn i barnehage, Rennebu bare 76 prosent.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er mindre i Oppdal og Rennebu enn snittet for landet. Men fortsatt er det 170 000 i Oppdal og 141 000 i Rennebu, og hovedårsaken er at langt flere kvinner enn menn jobber deltid.

Rennebu har svært høy kvinnelig andel i offentlig sektor. Av alle ansatte i det offentlige i Rennebu er åtte av ti kvinner.

Og det mest oppsiktsvekkende: Oppdal og Rennebu har langt flere kvinnelige ledere enn resten av landet. Rennebu er nesten oppe og snuser på 50 prosent.

Se kartet lenger ned i saken - og tabellen nederst i saken.

Kvinnelige butikksjefer

Rennebu markerer seg med mange kvinnelige ledere. Av de 50 største bedriftene OPP kartla i fjor, er det 12 kvinnelige ledere som gir en kvinneandel på 24 prosent.

Det er også kvinnelig rektor ved begge skolene i bygda, og alle butikkene i kommunen styres av kvinner.

På Joker Nerskogen tar Torill Dullum Lund et knekkebrød i en kort spisepause før innrykket av hyttegjester inntar fjellgrenda senere fredag ettermiddag.

– Jeg er bevisst hvilken dag det er i dag, sier Dullum Lund om kvinnedagen 8. mars.

Hun har fått med seg at alle butikkene i bygda styres i kvinner.

– At det er bare kvinnelige ledere på butikkene i Rennebu, er nok litt tilfeldig. Men det er mange kvinnelige ansatte i dagligvarebransjen, og da er det kanskje ikke rart om det er flere kvinnelige ledere også.

Lik lønn for likt arbeid

Dullum Lund er opptatt av å redusere lønnsforskjellene.

– Det med lik lønn for likt arbeid er viktig for meg. Det kan virke skjevfordelt i enkelte bransjer. Kvinner som har ansvar må tjene like bra som karer. Det gjør vi fortsatt ikke. At vi ikke har kommet lenger i 2024, synes jeg er trist, sier Dullum.

Hun mener det i mange bransjer kan være tøft å være kvinnelig leder, fordi det er kvinner som har barselpermisjon og er borte fra jobb når ungene er små.

Selv åpnet hun dørene 10. april 2011 etter å ha tatt over de gamle Coop-lokalene. I 2016 flyttet hun inn i ny, moderne butikk.

– Jeg er glad ikke ungene mine var så små da jeg startet butikken. Det å være gründer og bygge opp en bedrift krever sin kvinne. Det er ikke for alle å klare det, og da må det tilrettelegging til.

Kvinnelige ledere i Rennebu i de 50 største bedriftene

Anne Karin Nyberg - Matifarta og Berkåk veikro

Elin Sofie Hörnqvist - Rema 1000

Kristin Kjerstad - Rennebu landbrukstjenester

Torill Dullum Lund - Nerskogen landhandel

Heidi Reitås Sæther - Voll skole

Ingrid Tørset- Joramo & Tørset bygg

Laila Renate Svahaug - Rennebu nedre handel

Sissel Kvam Ulvin - Ulvin maskin

Tone Myklebust – Stasjonen Café og spiseri

Turid Nordbø - Grindal Ysteri

Mari Flatsetøy - Spiren AS

I Oppdal er det 19 kvinnelige sjefer i de 100 største bedriftene, en kvinneandel på 19 prosent. Likevel ligger kvinneandelen totalt på langt over landsgjennomsnittet.

Flere kvinner er også ledere i mannsdominerte bransjer, som Terese Guldberg Norheim som leder Norheim Natursten med 60 mann på lønningslista.

– De har en sånn respekt både for oss som ledere og som damer. Så det er heller en fordel enn en ulempe, sa hun til OPP i fjor om å være kvinnelig leder.

Kvinnelige ledere i Oppdal (blant de 100 største bedriftene)

Gro Furunes Skårsmoen - Oppdalsbanken

Terese Guldberg Nordheim - Norheim Natursten/Norheim Natursten Skifer

Annette Kraft Sæther- Oppdal Møbelsenter

Gro Myran - Spar

Janne Gravem - Oppdal landbrukstjenester

Gina Schønheyder - Baco (Sprø)

Tina Lihaug - Oppdal Uteliv (Spisbar)

Hege Riise - Vekst Oppdal

Randi Siri Fjærli - Hevle Eiendom

Norunn Fossum - Troll arkitektur

Hanne Mesloe Small - Oppdal dyreklinikk

An Magritt Loe - Kirkebakken Samdrift

Fiona Nyvold - Festa Handel

Marita Myran - Snøhetta regnskap

Gunnveig Schønheyder - Bjerkeløkkja

Gudrun Magnusdottir - Bracket AS (Tannlege Clarke)

Linda Mai Helmersen - Bortistu Gjestegård

Emily Louise Bakker - Opplev Oppdal