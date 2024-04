Markedssjef Stig Høiberg gjestet Radio E6 onsdag for å fortelle om begivenheten.

– Det er vårens vakreste eventyr, som vi kaller det.

Med seg har han en profilert skistjerne, en humorist og ikke minst store beløp som skal fordeles på 62 mottakere i et storarrangement i kulturhuset.

Særdeles godt år

Det har gått godt for bankvesenet de senere årene - høye renter gir store overskudd.

– Det gikk godt i fjor. Hva sier tallene, hvilket resultat fikk dere?

– Vi fikk vel rundt 57-58 mill. i pluss i fjor, som legger seg på egenkapitalen vår som nå er på 600 millioner kroner. Det er midler som vi faktisk er nødt til å tjene for å kunne være en selvstendig sparebank, i og med at vi er såpass små. Vi håper at Oppdalsbanken, som har eksistert i 168 år, kan eksistere i mange tiår til.

For oppdalinger flest så er det bra at banken går godt, mener Høiberg.

– Det er oppdalingene som eier oss. Og vi som andre banker har et bra år i 2023. Og da er det tid for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, sier Høiberg.

Derfor skal banken dele ut gaver til allmennyttige formål, som de pleier å gjøre hvert år.

Her står mange av de 46 aktørene som fikk støtte fra Oppdalsbankens gavetildeling i 2023. Foto: Per Roar Bekken

Milliondryss

Det er en andel av overskuddet som deles ut på gallaen onsdag kveld.

– Hvor mye skal det drysses ut over lag og foreninger og ildsjeler?

– Jeg har lyst til at det egentlige beløpet skal få leve litt i spenning. Men vi hadde jo tidenes resultat i fjor. Det betyr òg at vi får tidenes gaveutdeling i år, svarer Høiberg, som likevel røper at han har en spesiell storgave i sekken som skal deles ut.

Under de første gaveutdelingene for flere år siden skjedde det på et lite møterom i bankens lokaler. Så flyttet de til Quality Hotel Skifer.

I år slår de på stortromma og legger gavegallaen til storstuen i kulturhuset.

– Ja, det har utvikla seg enormt. Fra å være en ti gavemottakere som samles til en kaffekopp og bløtkake på banken, så blir det nå kulturhuset. Dette er jo på en måte en anledning for oss å ikke bare betale penger tilbake til lokalsamfunnet, men òg for å vise det mangfoldet som kulturhuset har. Hva kultur, idrett og frivilligheten står for i Oppdal, sier Høiberg.

Markedssjefen lover et bredt og sammensatt program der både idretten, kulturen og frivilligheten får sin plass i lyset.

– Så vi gleder oss til i kveld og håper at oppdalingene vil komme og være med oss på denne kvelden her. Det er et program og et arrangement som passer for alle.

Inngang til festkvelden er gratis.

– Og til og med så får du med en kopp kaffe hvis du vil ha det.

Kjappe i replikken

Høiberg vil ikke røpe mye av programmet, bortsett fra hvem som skal lede det.

Kari Øyre Slind skal lede gavegallaen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi må leve litt i spenning til i kveld, og den som kommer, får se hva programmet har med seg. Men dem vi har sluppet allerede, det er Kari Øyre Slind, som skal være programleder. Og så har vi Magnhild Togara Utferdstrånge, som også har meldt sin ankomst. Det skal bli veldig bra, tror jeg.

Høiberg vil ikke røpe hvor mye penger som skal deles ut, men kan bekrefte at også antallet gavemottakere setter rekord i år.

– Det sier litt om mangfoldet av hva slags aktiviteter oppdalingene har å boltres i. For det er faktisk hele 62 gavemottakere. Det er spredd i alle kretser i Oppdal, og det er spredd på forskjellige aktiviteter innenfor idrett.

Mange søkere

Størrelsen på beløpene varierer.

– Vi bruker medlemstall til lag og foreninger. Derfor så vil det helt klart være sånn at de største er de som også får mest. Men så ser vi også litt på, hvis det er spesielle prosjekt som trenger penger, eller noe som vi mener det er greit å gi penger til, så får de det. Jeg har egentlig ikke lyst til å si mye om rammene, for da røper jeg litt for mye, i hvert fall oppover. Men det er ganske stor variasjon i gavebeløpet.

Alle som får tildelt gave har søkt om dette.

– Ja, det er en ganske lang prosess. Vi starter allerede i desember hvert år med å markedsføre gaveinstituttet vårt, der søknadsfristen er 31. januar. Det går gjennom en innstilling fra oss i banken, og så er det forstanderskapet i banken som tar den endelige avgjørelsen på sitt møte i mars måned.