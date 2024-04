Lørdag arrangerer Rennebu frivilligsentral klesbyttedag for femte gang. For ett år siden kunne folk velge i 450 plagg der hele 360 av disse fikk ny eier. Nå håper arrangøren på ny suksess.

– Ja, vi håper jo at det kommer enda flere enn noen ganger før, sier Maj Britt Svorkdal Hess optimistisk.

Enkelt, genialt og miljøvennlig

Klesbyttedagen har et enkelt, genialt og svært miljøvennlig konsept.

– Du tar med deg opp til sju rene plagg i akseptabel forfatning og for hvert plagg du leverer inn, får du utdelt en klesbyttelapp og velge et nytt plagg. Det kan være dame-, herre- og barneklær, det eneste vi ikke tar imot er undertøy, sier hun.

Ubrukte klær kan byttes inn i nye på den store klesbyttedagen i Rennebu. Foto: NTB/Berit Roald

I tillegg kan du bytte til deg accessoirer som vesker, smykker, belter, skjerf og sånt denne dagen, som vil foregå i kultursalen i Rennebuhallen. Det er også hit du leverer inn klærne du ønsker å bytte.

Djevel-lua og andre rariteter

Det er tradisjon med mannekengoppvisning på klesbyttedagen, slik blir det også denne gang. Med en ny vri.

– Den blir noe annerledes ja. Vi ønsker at de på catwalken går med litt eldre treningstøy, så har du noe slikt liggende hjemme, ta kontakt. Det hadde for eksempel vært artig å vise frem «djevel-lua», den de gamle skøyteløperne brukte, sier Svorkdal Hess, og understreker at lånte klær selvsagt blir levert tilbake til eieren etterpå.

Den gamle skøytekongen Hjalmar «Hjallis» Andersen (t.h) sammen med Arve Opsahl, begge iført såkalte djevel-luer. Foto: Morten Holm/NTB

Noen dager senere forteller Karin Aasbakk at det blir litt av en utstilling av idrettstøy denne dagen.

– Vi har fått inn klær fra både OL på Lillehammer, to verdensmesterskap, NM i Rennebu og flere andre arrangement. Og da snakker vi om komplett utstyr, sier hun.

Et annet spennende innslag på klesbytedagen, er utstillingen av brudekjoler og -dresser.

– Vi stiller ut brudekjoler fra 1920, 1955, 1960, 1970, 1975 og 1984, i tillegg til blant annet en hjemmelaget kjole og dress der vi er usikre på årstallet, sier Aasbakk.

Arrangøren håper som sagt på bedre oppmøte enn noen gang før, samtidig kommer Svorkdal Hess med et aldri så lite hjertesukk.

– Vi savner den yngre garde på disse dagene. Det er jo ofte de som viser mest engasjement for miljø og bærekraft, og når vi vet at klesindustrien er den største miljøforurenseren i verden, synes jeg det blir et sprik mellom liv og lære, sier hun.

Rene og hele

I tillegg til bytte av klær, vil det bli både loddsalg, kaffe- og kakesalg på klesbyttedagen i kultursalen.

– Det er viktig å poengtere at klærne må være rene og hele. De må være i så god stand at du selv ville brukt dem, altså ikke noe rask, sier Svorkdal Hess.

Klær leverer du til kultursalen fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Maks 7 klesplagg per person og du får da bonger og kan kjøpe "nye" klær ved bruk av disse.

Det er også fullt mulig å kjøpe klær selv om du ikke har noe å levere inn på den store klesbyttedagen i Rennebu neste lørdag.