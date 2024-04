Temperaturen stiger og nattefrosten slipper taket. Det er gode nyheter for gjennnomfrosne oppdalinger og rennbygg her ved fjellet. Og gode nyheter for alt som skal vokse og gro i jorda.

Voll stikker av med den gjeveste premien ifølge yr.no; her stiger temperaturen jevnt og trutt hver dag i mai, onsdag starter måneden med 18 grader. Men allerede i morgen tirsdag er det varslet 17 grader før det stiger til 22 torsdag, ihvertfall ifølge varselet mandag ettermiddag.

Oppdal ligger ikke så gunstig til som nabokommunen, her starter mai med 13 grader før det øker til 15. Og 15 grader blir det hele helga igjennom, og mye sol fra blå himmel, med noe tilsig av skyer.

I følge meteorologen er det ikke sneven av nattefrost hverken i Oppdal eller Rennebu.

Temperaturen vil synke litt neste uke, men stiger igjen mot nasjonaldagen; da vinner Voll igjen med mulig forventet temperatur på 23 grader 17. mai!