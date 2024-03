Det er lurt å installere vannmåler, men vet du hvordan dette gjøres?

I forbindelse med innføringen av nye gebyrsatser for vann, avløp og feiing er ett av rådene å installere vannmåler i boligen eller på hytta.

Hva du må betale i gebyr for vann og avløp avgjøres av om du har installert vannmåler eller ikke.

Hvis du ikke har vannmåler blir det gjort en beregning av hvor mye du bruker ut fra hvor stort hus eller hvor stor leilighet du bor i.

– Har du vannmåler betaler du for akkurat så mye vann som du faktisk bruker, så for de fleste vil det lønne seg å installere vannmåler, sier førstesekretær ved teknisk drift i Rennebu kommune, Eli Hårstad.

For særlig én gruppe huseiere vil det være penger å spare med vannmåler.

– For mange som bor romslig sammen med få personer, vil det lønne seg å bruke vannmåler. Da betaler du for hvor mye vann du eller dere faktisk bruker, ikke etter hvor stor boligen er, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Slik får du vannmåler

Som eier av hus eller hytte må du selv betale for installasjonen av vannmåler.

Fra 1. mars 2024 har Rennebu kommune fått på plass rammeavtale med Harald Larsen Rørlegger AS.

Denne avtalen kan du benytte deg av, eller du kan velge rørlegger selv.

– Uansett hva du velger er det kommunens rørlegger som skal stå for plomberingen av installert vannmåler i din bolig eller hytte, understreker Hårstad.

Kommunens rammeavtale

Alt du trenger å gjøre er å kontakte Rennebu kommune på e-post postmottak@rennebu.kommune.no, eller ringe 947 86 930.

– Beskriv eller send gjerne et bilde av stopp kran/rør/vegg der vannmåleren skal installeres og oppgi din adresse og kontaktinformasjon, så vil vår rørlegger ta kontakt og avtale installasjon med deg.

Fritt valg

Du kan fritt benytte rørlegger etter eget ønske. Da gjør du avtale med ønsket rørlegger, som henter ut vannmåler og skjema for installasjon fra Rennebu kommune. Bestillingen vil deretter være klar i løpet av to til fire virkedager.

– Signert skjema for installasjon av vannmåler leveres til Rennebu kommune, og etter installasjon vil teknisk drift ta kontakt for å avtale tidspunkt for plombering av ny vannmåler, sier Eli Hårstad.

Avdelingsleder teknisk drift i Rennebu kommune, Håkon Dollis (t.h) og daglig leder Håvard Larsen hos Harald Larsen Rørlegger AS besegler rammeavtalen med et realt håndtrykk. Foto: Rennebu kommune

Rammeavtalen med Harald Larsen Rørlegger AS for service av sprinkleranlegg og rørteknisk arbeid gjelder for to år med mulighet for forlengelse med 1 + 1 år. Denne avtalen gjelder fra 1. mars 2024.