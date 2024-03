– Dette blir årets happening, sier leder i Lønset idrettslag, Rune Grøtte, til Radio E6.

Hendelsen han sikter til er isfiskekonkurransen på Ångardsvatnet i Storlidalen palmesøndag. Det tradisjonsrike arrangementet er gjennomført en årrekke.

– Vi snakker om flere tiår, og lenge før min tid iallfall, sier Grøtte.

Det er idrettslaget som står bak sammen med Lønset grunneierlag og ulike lag og foreninger.

– I fjor ble det solgt 260 hull, det var godvær og god stemning, sier Grøtte, som satser på at det blir bra fiskevær på søndag.

Det blir både grilling og kaffesalg.

Søndag bores det opp 300 hull, og da er det førstemann til mølla.

- De som kommer først får plukke de hullene de vil, det åpnes klokka 11 og konkurransen starter en time senere og varer frem til halv tre, sier Grøtte.

– Hvordan er isforholdene?

– Vi har fått en israpport fra TrønderEnergi som viser at det er to lag med is, 90 cm tykkelse og ikke noe overvann. Om de ser at det kan bli overvann så vil de pumpe det ut, svarer Grøtte.

Han sier at det er snø, men mest blank is og oppfordrer folk til å ta med godt skotøy, gjerne med pigger. Spark er også luggumt på isen. Erfaringsmessig er konkurransen populær både blant hyttefolk og fastboende.

Det er gode parkeringsmuligheter ved Bårdsgarden.

– Vi har mange premier, 2000 kroner for største fisk og premiering både for minste fisk og de som fanger flest.

– Utsteder du garanti for fangst?

– Ja, det kan vi nok. Det er bestandig fisk å få, fra 12–13 gram til et halvkilo. Vi håper på god fangst og mye folk.